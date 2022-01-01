Velodrome Finance (VELODROME) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Velodrome Finance (VELODROME), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Velodrome Finance (VELODROME) מידע Velodrome Finance, at its core, is a solution for protocols on Optimism to properly incentivize liquidity for their own use cases. Building on top of the groundwork laid out by Solidly, our team has addressed that first iteration's core issues to realize its full potential. אתר רשמי: https://velodrome.finance/ מסמך לבן: https://docs.velodrome.finance/ סייר בלוקים: https://optimistic.etherscan.io/token/0x9560e827af36c94d2ac33a39bce1fe78631088db קנה VELODROMEעכשיו!

Velodrome Finance (VELODROME) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Velodrome Finance (VELODROME), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 47.66M $ 47.66M $ 47.66M ההיצע הכולל: $ 2.19B $ 2.19B $ 2.19B אספקה במחזור: $ 915.20M $ 915.20M $ 915.20M FDV (שווי מדולל מלא): $ 113.89M $ 113.89M $ 113.89M שיא כל הזמנים: $ 0.448 $ 0.448 $ 0.448 שפל כל הזמנים: $ 0.005446333086879164 $ 0.005446333086879164 $ 0.005446333086879164 מחיר נוכחי: $ 0.05208 $ 0.05208 $ 0.05208 למידע נוסף על Velodrome Finance (VELODROME) מחיר

Velodrome Finance (VELODROME) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Velodrome Finance (VELODROME) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של VELODROME אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות VELODROMEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את VELODROMEטוקניומיקה, חקרו אתVELODROMEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות VELODROME מעוניין להוסיף את Velodrome Finance (VELODROME) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת VELODROME, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות VELODROME ב-MEXC עכשיו!

Velodrome Finance (VELODROME) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של VELODROMEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה VELODROME עכשיו את היסטוריית המחירים!

VELODROME חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן VELODROME עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו VELODROME משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה VELODROMEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

