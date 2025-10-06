Ulalo HealthPassport מחיר היום

מחיר Ulalo HealthPassport (ULA) בזמן אמת היום הוא $ 0.001439, עם שינוי של 1.97% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ULA ל USD הוא $ 0.001439 לכל ULA.

Ulalo HealthPassport כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- ULA. ב‑24 השעות האחרונות, ULA סחר בין $ 0.001395 (נמוך) ל $ 0.001498 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, ULA נע ב -0.07% בשעה האחרונה ו -11.12% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 59.44K.

Ulalo HealthPassport (ULA) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 59.44K$ 59.44K $ 59.44K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי AVAX_CCHAIN

שווי השוק הנוכחי של Ulalo HealthPassport הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 59.44K. ההיצע במחזור של ULA הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.44M.