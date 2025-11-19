Ulalo HealthPassport (ULA) תחזית מחיר (USD)

קבל Ulalo HealthPassport תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה ULA יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.0015 $0.0015 $0.0015 +0.87% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Ulalo HealthPassport תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Ulalo HealthPassport (ULA) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Ulalo HealthPassport ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.0015 בשנת 2025. Ulalo HealthPassport (ULA) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Ulalo HealthPassport ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001575 בשנת 2026. Ulalo HealthPassport (ULA) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של ULA הוא $ 0.001653 עם 10.25% שיעור צמיחה. Ulalo HealthPassport (ULA) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של ULA הוא $ 0.001736 עם 15.76% שיעור צמיחה. Ulalo HealthPassport (ULA) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של ULA הוא $ 0.001823 עם 21.55% שיעור צמיחה. Ulalo HealthPassport (ULA) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של ULA הוא $ 0.001914 עם 27.63% שיעור צמיחה. Ulalo HealthPassport (ULA) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Ulalo HealthPassport עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.003118. Ulalo HealthPassport (ULA) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Ulalo HealthPassport עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.005079. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.0015 0.00%

2026 $ 0.001575 5.00%

2027 $ 0.001653 10.25%

2028 $ 0.001736 15.76%

2029 $ 0.001823 21.55%

2030 $ 0.001914 27.63%

2031 $ 0.002010 34.01%

2032 $ 0.002110 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.002216 47.75%

2034 $ 0.002326 55.13%

2035 $ 0.002443 62.89%

2036 $ 0.002565 71.03%

2037 $ 0.002693 79.59%

2038 $ 0.002828 88.56%

2039 $ 0.002969 97.99%

2040 $ 0.003118 107.89% הצג עוד לטווח קצר Ulalo HealthPassport תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.0015 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.001500 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.001501 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.001506 0.41% Ulalo HealthPassport (ULA) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורULAב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.0015 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Ulalo HealthPassport (ULA) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורULA , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.001500 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Ulalo HealthPassport (ULA) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורULA , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.001501 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Ulalo HealthPassport (ULA) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורULA הוא $0.001506 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Ulalo HealthPassport מחיר נוכחי $ 0.0015$ 0.0015 $ 0.0015 שינוי מחיר (24 שעות) +0.87% שווי שוק ---- -- אספקת מחזור ---- -- נפח (24 שעות) $ 53.38K$ 53.38K $ 53.38K נפח (24 שעות) -- המחיר ULA העדכני הוא $ 0.0015. יש לו שינוי של +0.87% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 53.38Kב 24 שעות. בנוסף, ULA יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --.

Ulalo HealthPassport מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בUlalo HealthPassportדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלUlalo HealthPassport הוא 0.0015USD. היצע במחזור של Ulalo HealthPassport(ULA) הוא 0.00 ULA , מה שמעניק לו שווי שוק של $-- . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.02% $ 0.000033 $ 0.0015 $ 0.001395

7 ימים -0.06% $ -0.000095 $ 0.001614 $ 0.001395

30 ימים -0.51% $ -0.001601 $ 0.003225 $ 0.001395 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Ulalo HealthPassport הראה תנועת מחירים של $0.000033 , המשקפת 0.02% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Ulalo HealthPassport נסחר בשיא של $0.001614 ושפל של $0.001395 . נרשם שינוי במחיר של -0.06% . מגמה אחרונה זו מציגה אתULA הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Ulalo HealthPassport חווה -0.51% שינוי, המשקף בערך $-0.001601 לערכו. זה מצביע על כך ש ULA עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Ulalo HealthPassport (ULA) מודול חיזוי מחיר עובד? Ulalo HealthPassport מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של ULAעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךUlalo HealthPassport לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של ULA , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Ulalo HealthPassport. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלULA . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלULA כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Ulalo HealthPassport.

מדוע ULA חיזוי מחירים חשוב?

ULA תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

