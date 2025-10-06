Torum מחיר היום

מחיר Torum (TORUM) בזמן אמת היום הוא $ 0.003601, עם שינוי של 3.19% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TORUM ל USD הוא $ 0.003601 לכל TORUM.

Torum כרגע מדורג במקום #2266 לפי שווי שוק של $ 698.94K, עם היצע במחזור של 194.10M TORUM. ב‑24 השעות האחרונות, TORUM סחר בין $ 0.00353 (נמוך) ל $ 0.003958 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.3939493863553967, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.002637578225314152.

ביצועים לטווח קצר, TORUM נע ב -3.31% בשעה האחרונה ו -4.06% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 79.06K.

Torum (TORUM) מידע שוק

דירוג No.2266 שווי שוק $ 698.94K נפח (24 שעות) $ 79.06K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.88M אספקת מחזור 194.10M אספקה כוללת 800,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

