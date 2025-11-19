Torum (TORUM) תחזית מחיר (USD)

קבל Torum תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה TORUM יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Torum % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.00366 $0.00366 $0.00366 +0.13% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Torum תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Torum (TORUM) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Torum ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.00366 בשנת 2025. Torum (TORUM) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Torum ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.003843 בשנת 2026. Torum (TORUM) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של TORUM הוא $ 0.004035 עם 10.25% שיעור צמיחה. Torum (TORUM) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של TORUM הוא $ 0.004236 עם 15.76% שיעור צמיחה. Torum (TORUM) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של TORUM הוא $ 0.004448 עם 21.55% שיעור צמיחה. Torum (TORUM) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של TORUM הוא $ 0.004671 עם 27.63% שיעור צמיחה. Torum (TORUM) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Torum עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.007608. Torum (TORUM) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Torum עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.012394. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.00366 0.00%

2026 $ 0.003843 5.00%

2027 $ 0.004035 10.25%

2028 $ 0.004236 15.76%

2029 $ 0.004448 21.55%

2030 $ 0.004671 27.63%

2031 $ 0.004904 34.01%

2032 $ 0.005149 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.005407 47.75%

2034 $ 0.005677 55.13%

2035 $ 0.005961 62.89%

2036 $ 0.006259 71.03%

2037 $ 0.006572 79.59%

2038 $ 0.006901 88.56%

2039 $ 0.007246 97.99%

2040 $ 0.007608 107.89% הצג עוד לטווח קצר Torum תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.00366 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.003660 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.003663 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.003675 0.41% Torum (TORUM) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורTORUMב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.00366 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Torum (TORUM) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורTORUM , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.003660 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Torum (TORUM) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורTORUM , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.003663 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Torum (TORUM) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורTORUM הוא $0.003675 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Torum מחיר נוכחי $ 0.00366$ 0.00366 $ 0.00366 שינוי מחיר (24 שעות) +0.13% שווי שוק $ 708.65K$ 708.65K $ 708.65K אספקת מחזור 194.10M 194.10M 194.10M נפח (24 שעות) $ 86.56K$ 86.56K $ 86.56K נפח (24 שעות) -- המחיר TORUM העדכני הוא $ 0.00366. יש לו שינוי של +0.13% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 86.56Kב 24 שעות. בנוסף, TORUM יש כמות במעגל של 194.10M ושווי שוק כולל של $ 708.65K. צפה TORUM במחיר חי

איך לקנות Torum (TORUM) מנסה לקנות TORUM? כעת ניתן לרכוש TORUM באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות. למד כיצד לקנות Torum ולהתחיל ב-MEXC עכשיו! למד כיצד לקנות TORUM עכשיו

Torum מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בTorumדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלTorum הוא 0.003651USD. היצע במחזור של Torum(TORUM) הוא 0.00 TORUM , מה שמעניק לו שווי שוק של $708.65K . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.02% $ -0.000096 $ 0.003896 $ 0.00353

7 ימים 0.00% $ 0.000001 $ 0.004066 $ 0.003401

30 ימים -0.23% $ -0.001140 $ 0.00504 $ 0.003022 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Torum הראה תנועת מחירים של $-0.000096 , המשקפת -0.02% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Torum נסחר בשיא של $0.004066 ושפל של $0.003401 . נרשם שינוי במחיר של 0.00% . מגמה אחרונה זו מציגה אתTORUM הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Torum חווה -0.23% שינוי, המשקף בערך $-0.001140 לערכו. זה מצביע על כך ש TORUM עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של Torum המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה TORUM בהיסטוריית המחירים המלאה

איך Torum (TORUM) מודול חיזוי מחיר עובד? Torum מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של TORUMעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךTorum לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של TORUM , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Torum. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלTORUM . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלTORUM כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Torum.

מדוע TORUM חיזוי מחירים חשוב?

TORUM תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם TORUM כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, TORUM ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של TORUM בחודש הבא? על פי Torum (TORUM) כלי תחזית המחירים, המחיר TORUM הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 TORUM בשנת 2026? המחיר של 1 Torum (TORUM) היום הוא $0.00366 . על פי מודול התחזית שלעיל, TORUM יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של TORUM בשנת 2027? Torum (TORUM) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 TORUM עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של TORUM בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Torum (TORUM) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של TORUM בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Torum (TORUM) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 TORUM בשנת 2030? המחיר של 1 Torum (TORUM) היום הוא $0.00366 . על פי מודול התחזית שלעיל, TORUM יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי TORUM תחזית המחיר בשנת 2040? Torum (TORUM) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 TORUM עד שנת 2040. הירשם עכשיו