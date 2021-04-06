Alien Worlds Trilium (TLM) ניתוח טכני היום דף Alien Worlds Trilium הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של TLM מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Alien Worlds Trilium למטה. הירשם

Alien Worlds Trilium (TLM) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.0013906 -- -11.18% -19.10% -10.69%

Alien Worlds Trilium אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Alien Worlds Trilium במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 16 נייטרלי 3 קנה 7 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 14 נייטרלי 0 קנה 0 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 2 נייטרלי 3 קנה 7 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.00139 0.00139 R2 0.00139 0.001389 R1 0.001389 0.001389 PP 0.001389 0.001389 S1 0.001388 0.001388 S2 0.001388 0.001388 S3 0.001387 0.001388

Alien Worlds Trilium אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.75M $13.78 M $14.52 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.19 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.18 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.03M קניות פעילות ל-7 ימים $0.63 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.65 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Alien Worlds Trilium זרימת הון זרימת נטו פנימה TLMUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.03 M 0.00 2026-08-20 -$0.10 M 0.00 2026-08-19 $0.04 M 0.00 2026-08-18 $0.04 M 0.00 2026-08-17 -$0.08 M 0.00 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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