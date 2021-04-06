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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Alien Worlds Trilium, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Alien Worlds Trilium, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Alien Worlds Trilium (TLM) ניתוח טכני היום

Alien Worlds Trilium (TLM) ניתוח טכני היום

דף Alien Worlds Trilium הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של TLM מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Alien Worlds Trilium למטה.

Alien Worlds Trilium (TLM) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.0013906---11.18%-19.10%-10.69%
למידע נוסף על Alien Worlds Trilium מחיר

Alien Worlds Trilium אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Alien Worlds Trilium במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 16
נייטרלי 3
קנה 7
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 14נייטרלי 0קנה 0
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 2נייטרלי 3קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.00139
0.00139
R2
0.00139
0.001389
R1
0.001389
0.001389
PP
0.001389
0.001389
S1
0.001388
0.001388
S2
0.001388
0.001388
S3
0.001387
0.001388

Alien Worlds Trilium אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.75M
$13.78 M
$14.52 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.19 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.18 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.03M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.63 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.65 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Alien Worlds Trilium זרימת הון

זרימת נטו פנימהTLMUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.03 M0.00
2026-08-20-$0.10 M0.00
2026-08-19$0.04 M0.00
2026-08-18$0.04 M0.00
2026-08-17-$0.08 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Alien Worlds Trilium

סחור ב Alien Worlds Trilium (TLM) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Alien Worlds Trilium מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTTLM
$0.0013906
$0.0013906$0.0013906
-1.00%
43.06M (USDT)
/USDCTLM
$0.0013915
$0.0013915$0.0013915
-1.03%
38.53M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

TLM-ל-USD מחשבון

סְכוּם

TLM
TLM
USD
USD

1 TLM = 0.0013906 USD

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