Alien Worlds Trilium (TLM) מידע Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay. אתר רשמי: https://alienworlds.io מסמך לבן: https://docs.google.com/document/d/1JiA97Y3JZMcC6HG2VPXEiZDd7UtA5yJSRUY2DQ5VSRI/edit?usp=sharing סייר בלוקים: https://wax.bloks.io/tokens/TLM-wax-alien.worlds קנה TLMעכשיו!

Alien Worlds Trilium (TLM) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Alien Worlds Trilium (TLM), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 28.59M $ 28.59M $ 28.59M ההיצע הכולל: $ 6.78B $ 6.78B $ 6.78B אספקה במחזור: $ 6.06B $ 6.06B $ 6.06B FDV (שווי מדולל מלא): $ 47.16M $ 47.16M $ 47.16M שיא כל הזמנים: $ 7.2 $ 7.2 $ 7.2 שפל כל הזמנים: $ 0.003505173460773351 $ 0.003505173460773351 $ 0.003505173460773351 מחיר נוכחי: $ 0.004716 $ 0.004716 $ 0.004716 למידע נוסף על Alien Worlds Trilium (TLM) מחיר

Alien Worlds Trilium (TLM) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Alien Worlds Trilium (TLM) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של TLM אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות TLMהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את TLMטוקניומיקה, חקרו אתTLMהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות TLM מעוניין להוסיף את Alien Worlds Trilium (TLM) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת TLM, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות TLM ב-MEXC עכשיו!

Alien Worlds Trilium (TLM) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של TLMעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה TLM עכשיו את היסטוריית המחירים!

TLM חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן TLM עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו TLM משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה TLMעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

