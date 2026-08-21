קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Toko Token, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Toko Token, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על TKO

TKO מידע על מחיר

מה זה TKO

TKO מסמך לבן

TKO אתר רשמי

TKO טוקניומיקה

TKO תחזית מחיר

TKO היסטוריה

TKO מדריך קנייה

TKOממיר מטבעות לפיאט

TKO ספוט

TKO חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Toko Token (TKO) ניתוח טכני היום

Toko Token (TKO) ניתוח טכני היום

דף Toko Token הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של TKO מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Toko Token למטה.

Toko Token (TKO) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.05305--+5.09%+14.92%-0.66%
למידע נוסף על Toko Token מחיר

Toko Token זרימת הון

זרימת נטו פנימהTKOUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.01 M0.05
2026-08-20-$0.02 M0.05
2026-08-19-$0.01 M0.05
2026-08-18-$0.01 M0.05
2026-08-17-$0.01 M0.05

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Toko Token

סחור ב Toko Token (TKO) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Toko Token מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTTKO
$0.05305
$0.05305$0.05305
+1.39%
1.10M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

TKO-ל-USD מחשבון

סְכוּם

TKO
TKO
USD
USD

1 TKO = 0.05305 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.