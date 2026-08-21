Toko Token (TKO) ניתוח טכני היום דף Toko Token הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של TKO מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Toko Token למטה. הירשם

Toko Token (TKO) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.05305 -- +5.09% +14.92% -0.66%

Toko Token זרימת הון זרימת נטו פנימה TKOUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.01 M 0.05 2026-08-20 -$0.02 M 0.05 2026-08-19 -$0.01 M 0.05 2026-08-18 -$0.01 M 0.05 2026-08-17 -$0.01 M 0.05 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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