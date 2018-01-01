Toko Token (TKO) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Toko Token (TKO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Toko Token (TKO) מידע Tokocrypto was launched in September 2018 and became the first entity registered under Indonesia's Commodities Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI) by November of that year. Tokocrypto’s latest project, TKO, is the first Indonesian cryptocurrency to offer a unique hybrid token model. אתר רשמי: https://www.tokocrypto.com/ מסמך לבן: https://tokocrypto-public.oss-ap-southeast-5.aliyuncs.com/TKO%20White%20paper%20v4%20English%20Version.pdf סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x9f589e3eabe42ebc94a44727b3f3531c0c877809 קנה TKOעכשיו!

Toko Token (TKO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Toko Token (TKO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 33.28M $ 33.28M $ 33.28M ההיצע הכולל: $ 495.66M $ 495.66M $ 495.66M אספקה במחזור: $ 169.20M $ 169.20M $ 169.20M FDV (שווי מדולל מלא): $ 98.35M $ 98.35M $ 98.35M שיא כל הזמנים: $ 1.1962 $ 1.1962 $ 1.1962 שפל כל הזמנים: $ 0.11167922761680911 $ 0.11167922761680911 $ 0.11167922761680911 מחיר נוכחי: $ 0.1967 $ 0.1967 $ 0.1967 למידע נוסף על Toko Token (TKO) מחיר

Toko Token (TKO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Toko Token (TKO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של TKO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות TKOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את TKOטוקניומיקה, חקרו אתTKOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Toko Token (TKO) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של TKOעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה TKO עכשיו את היסטוריית המחירים!

