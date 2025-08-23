Titan (TES) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.003902. במהלך 24 השעות האחרונות, TES נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.003526 לבין שיא של $ 0.005847, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TESהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.0001327546551544, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.003076060331263499.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, TES השתנה ב -5.75% במהלך השעה האחרונה, +1.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-41.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Titan (TES) מידע שוק
No.3086
$ 39.02K
$ 39.02K$ 39.02K
$ 353.93
$ 353.93$ 353.93
$ 390.20K
$ 390.20K$ 390.20K
10.00M
10.00M 10.00M
100,000,000
100,000,000 100,000,000
100,000,000
100,000,000 100,000,000
10.00%
BLAST
שווי השוק הנוכחי של Titan הוא $ 39.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 353.93. ההיצע במחזור של TES הוא 10.00M, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 390.20K.
Titan (TES) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Titanהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.00006786
+1.77%
30 ימים
$ -0.003014
-43.59%
60 ימים
$ -0.005275
-57.49%
90 ימים
$ -0.006663
-63.07%
Titan שינוי מחיר היום
היום,TES רשם שינוי של $ +0.00006786 (+1.77%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Titan שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.003014 (-43.59%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Titan שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,TES ראה שינוי של $ -0.005275 (-57.49%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Titan שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.006663 (-63.07%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Titan (TES)?
Titan Trading Platform is a pioneer all-inclusive and high-performance trading platform power by cutting-edge AI technology on Blast Chain with user-friendly interface, using the top-tier investment trading algorithm. Several innovative features including Terminal Trading, Arbitrage Trading have been explored and introduced, with plans to deploy DeFi, Smart Trade, Titan Cover & DAO, AI Trading Assistant, Social-Fi Marketplace, and DEX in the future.
Titan זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Titanההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקTES את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Titanאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTitan לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Titanתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Titan (TES) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Titan (TES) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Titan.
הבנת הטוקנומיקה של Titan (TES) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TES הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Titan (TES)
מחפש איך לקנותTitan? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Titanב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.