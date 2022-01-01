Titan (TES) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Titan (TES), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Titan (TES) מידע Titan Trading Platform is a pioneer all-inclusive and high-performance trading platform power by cutting-edge AI technology on Blast Chain with user-friendly interface, using the top-tier investment trading algorithm. Several innovative features including Terminal Trading, Arbitrage Trading have been explored and introduced, with plans to deploy DeFi, Smart Trade, Titan Cover & DAO, AI Trading Assistant, Social-Fi Marketplace, and DEX in the future. אתר רשמי: https://titantrading.io/ מסמך לבן: https://titan-trading.gitbook.io/whitepaper סייר בלוקים: https://blastscan.io/token/0x87E154E86Fb691AB8A27116e93Ed8d54e2b8C18C קנה TESעכשיו!

Titan (TES) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Titan (TES), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 42.02K $ 42.02K $ 42.02K ההיצע הכולל: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M אספקה במחזור: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 420.20K $ 420.20K $ 420.20K שיא כל הזמנים: $ 1.1972 $ 1.1972 $ 1.1972 שפל כל הזמנים: $ 0.003076060331263499 $ 0.003076060331263499 $ 0.003076060331263499 מחיר נוכחי: $ 0.004202 $ 0.004202 $ 0.004202 למידע נוסף על Titan (TES) מחיר

Titan (TES) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Titan (TES) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של TES אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות TESהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את TESטוקניומיקה, חקרו אתTESהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

