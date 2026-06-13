Terminal מחיר היום

מחיר Terminal (TERMINAL) בזמן אמת היום הוא $ 0.00005729, עם שינוי של 0.28% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TERMINAL ל USD הוא $ 0.00005729 לכל TERMINAL.

Terminal כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 48,687, עם היצע במחזור של 849.87M TERMINAL. ב‑24 השעות האחרונות, TERMINAL סחר בין $ 0.00005726 (נמוך) ל $ 0.00005746 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01162659, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00005437.

ביצועים לטווח קצר, TERMINAL נע ב -0.18% בשעה האחרונה ו -10.90% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.77.

Terminal (TERMINAL) מידע שוק

שווי שוק $ 48.69K$ 48.69K $ 48.69K נפח (24 שעות) $ 1.77$ 1.77 $ 1.77 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 57.29K$ 57.29K $ 57.29K אספקת מחזור 849.87M 849.87M 849.87M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Terminal הוא $ 48.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.77. ההיצע במחזור של TERMINAL הוא 849.87M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 57.29K.