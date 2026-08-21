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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Synapse, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Synapse, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Synapse (SYN) ניתוח טכני היום

Synapse (SYN) ניתוח טכני היום

דף Synapse הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SYN מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Synapse למטה.

Synapse (SYN) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.10191---11.53%-49.13%+115.91%
למידע נוסף על Synapse מחיר

Synapse אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Synapse במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 15
נייטרלי 6
קנה 5
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 11נייטרלי 3קנה 0
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 4נייטרלי 3קנה 5
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.1019
0.1018
R2
0.1018
0.1018
R1
0.1018
0.1018
PP
0.1017
0.1017
S1
0.1017
0.1017
S2
0.1016
0.1017
S3
0.1016
0.1016

Synapse אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.83M
$10.30 M
$11.13 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.71 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.73 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.03M
קניות פעילות ל-7 ימים
$1.72 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$1.75 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Synapse זרימת הון

זרימת נטו פנימהSYNUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.10 M0.10
2026-08-20-$0.03 M0.11
2026-08-19$0.08 M0.11
2026-08-18-$0.02 M0.10
2026-08-17$0.01 M0.11

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Synapse (SYN) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Synapse מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTSYN
$0.10192
$0.10192$0.10192
-6.47%
1.22M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

SYN-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SYN
SYN
USD
USD

1 SYN = 0.10191 USD

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