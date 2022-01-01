Synapse (SYN) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Synapse (SYN), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Synapse (SYN) מידע Synapse is a cross-chain layer protocol powering frictionless interoperability between blockchains. Bridge assets and swap to any chain אתר רשמי: https://synapseprotocol.com מסמך לבן: https://docs.synapseprotocol.com/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x0f2D719407FdBeFF09D87557AbB7232601FD9F29 קנה SYNעכשיו!

Synapse (SYN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Synapse (SYN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 23.97M $ 23.97M $ 23.97M ההיצע הכולל: $ 198.39M $ 198.39M $ 198.39M אספקה במחזור: $ 183.53M $ 183.53M $ 183.53M FDV (שווי מדולל מלא): $ 32.66M $ 32.66M $ 32.66M שיא כל הזמנים: $ 5.199 $ 5.199 $ 5.199 שפל כל הזמנים: $ 0.08414639000492928 $ 0.08414639000492928 $ 0.08414639000492928 מחיר נוכחי: $ 0.13062 $ 0.13062 $ 0.13062 למידע נוסף על Synapse (SYN) מחיר

Synapse (SYN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Synapse (SYN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SYN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SYNהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SYNטוקניומיקה, חקרו אתSYNהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

