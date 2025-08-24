עוד על STRUMP

Super Trump סֵמֶל

Super Trump מְחִיר(STRUMP)

1 STRUMP ל USDמחיר חי:

$0.0001845
$0.0001845$0.0001845
-1.65%1D
USD
Super Trump (STRUMP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:16:57 (UTC+8)

Super Trump (STRUMP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0001741
$ 0.0001741$ 0.0001741
24 שעות נמוך
$ 0.000207
$ 0.000207$ 0.000207
גבוה 24 שעות

$ 0.0001741
$ 0.0001741$ 0.0001741

$ 0.000207
$ 0.000207$ 0.000207

$ 0.03169487346217382
$ 0.03169487346217382$ 0.03169487346217382

$ 0.00000514655673413
$ 0.00000514655673413$ 0.00000514655673413

0.00%

-1.65%

+18.19%

+18.19%

Super Trump (STRUMP) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0001845. במהלך 24 השעות האחרונות, STRUMP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0001741 לבין שיא של $ 0.000207, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STRUMPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03169487346217382, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000514655673413.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STRUMP השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -1.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+18.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Super Trump (STRUMP) מידע שוק

No.2546

$ 339.00K
$ 339.00K$ 339.00K

$ 401.42
$ 401.42$ 401.42

$ 479.70K
$ 479.70K$ 479.70K

1.84B
1.84B 1.84B

2,600,000,000
2,600,000,000 2,600,000,000

2,339,600,236
2,339,600,236 2,339,600,236

70.66%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Super Trump הוא $ 339.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 401.42. ההיצע במחזור של STRUMP הוא 1.84B, עם היצע כולל של 2339600236. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 479.70K.

Super Trump (STRUMP) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Super Trumpהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000003095-1.65%
30 ימים$ +0.0000154+9.10%
60 ימים$ +0.0000225+13.88%
90 ימים$ -0.0000845-31.42%
Super Trump שינוי מחיר היום

היום,STRUMP רשם שינוי של $ -0.000003095 (-1.65%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Super Trump שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0000154 (+9.10%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Super Trump שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,STRUMP ראה שינוי של $ +0.0000225 (+13.88%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Super Trump שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0000845 (-31.42%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Super Trump (STRUMP)?

בדוק את Super Trump עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSuper Trump (STRUMP)

Super Strump is a meme coin on Ethereum.

Super Trump זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Super Trumpההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSTRUMP את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Super Trumpאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSuper Trump לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Super Trumpתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Super Trump (STRUMP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Super Trump (STRUMP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Super Trump.

בדוק את Super Trump תחזית המחיר עכשיו‏!

Super Trump (STRUMP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Super Trump (STRUMP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על STRUMP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Super Trump (STRUMP)

מחפש איך לקנותSuper Trump? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Super Trumpב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

STRUMP למטבעות מקומיים

1 Super Trump(STRUMP) ל VND
4.8551175
1 Super Trump(STRUMP) ל AUD
A$0.000282285
1 Super Trump(STRUMP) ל GBP
0.00013653
1 Super Trump(STRUMP) ל EUR
0.000156825
1 Super Trump(STRUMP) ל USD
$0.0001845
1 Super Trump(STRUMP) ל MYR
RM0.0007749
1 Super Trump(STRUMP) ל TRY
0.007562655
1 Super Trump(STRUMP) ל JPY
¥0.0271215
1 Super Trump(STRUMP) ל ARS
ARS$0.24765066
1 Super Trump(STRUMP) ל RUB
0.014887305
1 Super Trump(STRUMP) ל INR
0.016149285
1 Super Trump(STRUMP) ל IDR
Rp2.975806035
1 Super Trump(STRUMP) ל KRW
0.25624836
1 Super Trump(STRUMP) ל PHP
0.01045008
1 Super Trump(STRUMP) ל EGP
￡E.0.00895194
1 Super Trump(STRUMP) ל BRL
R$0.0009963
1 Super Trump(STRUMP) ל CAD
C$0.00025461
1 Super Trump(STRUMP) ל BDT
0.02244627
1 Super Trump(STRUMP) ל NGN
0.282109725
1 Super Trump(STRUMP) ל COP
$0.74096307
1 Super Trump(STRUMP) ל ZAR
R.0.003241665
1 Super Trump(STRUMP) ל UAH
0.007647525
1 Super Trump(STRUMP) ל VES
Bs0.02583
1 Super Trump(STRUMP) ל CLP
$0.17712
1 Super Trump(STRUMP) ל PKR
Rs0.05230944
1 Super Trump(STRUMP) ל KZT
0.09871488
1 Super Trump(STRUMP) ל THB
฿0.005983335
1 Super Trump(STRUMP) ל TWD
NT$0.005618025
1 Super Trump(STRUMP) ל AED
د.إ0.000677115
1 Super Trump(STRUMP) ל CHF
Fr0.0001476
1 Super Trump(STRUMP) ל HKD
HK$0.001440945
1 Super Trump(STRUMP) ל AMD
֏0.07063398
1 Super Trump(STRUMP) ל MAD
.د.م0.0016605
1 Super Trump(STRUMP) ל MXN
$0.003426165
1 Super Trump(STRUMP) ל SAR
ريال0.000691875
1 Super Trump(STRUMP) ל PLN
0.00067158
1 Super Trump(STRUMP) ל RON
лв0.00079704
1 Super Trump(STRUMP) ל SEK
kr0.001758285
1 Super Trump(STRUMP) ל BGN
лв0.000308115
1 Super Trump(STRUMP) ל HUF
Ft0.06268941
1 Super Trump(STRUMP) ל CZK
0.003872655
1 Super Trump(STRUMP) ל KWD
د.ك0.0000562725
1 Super Trump(STRUMP) ל ILS
0.00061992
1 Super Trump(STRUMP) ל AOA
Kz0.168184665
1 Super Trump(STRUMP) ל BHD
.د.ب0.0000695565
1 Super Trump(STRUMP) ל BMD
$0.0001845
1 Super Trump(STRUMP) ל DKK
kr0.00117711
1 Super Trump(STRUMP) ל HNL
L0.00483021
1 Super Trump(STRUMP) ל MUR
0.00842058
1 Super Trump(STRUMP) ל NAD
$0.003234285
1 Super Trump(STRUMP) ל NOK
kr0.00185976
1 Super Trump(STRUMP) ל NZD
$0.00031365
1 Super Trump(STRUMP) ל PAB
B/.0.0001845
1 Super Trump(STRUMP) ל PGK
K0.00077859
1 Super Trump(STRUMP) ל QAR
ر.ق0.000669735
1 Super Trump(STRUMP) ל RSD
дин.0.0184869

Super Trump מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Super Trump, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרSuper Trump הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Super Trump

כמה שווה Super Trump (STRUMP) היום?
החי STRUMPהמחיר ב USD הוא 0.0001845 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי STRUMP ל USD?
המחיר הנוכחי של STRUMP ל USD הוא $ 0.0001845. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Super Trump?
שווי השוק של STRUMP הוא $ 339.00K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של STRUMP?
ההיצע במחזור של STRUMP הוא 1.84B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של STRUMP?
‏‏STRUMP השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03169487346217382 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של STRUMP?
STRUMP ‏‏רשם מחירATL של 0.00000514655673413 USD.
מהו נפח המסחר של STRUMP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור STRUMP הוא $ 401.42 USD.
האם STRUMP יעלה השנה?
STRUMP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את STRUMP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:16:57 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

STRUMP-ל-USD מחשבון

סְכוּם

STRUMP
STRUMP
USD
USD

1 STRUMP = 0.0001845 USD

מסחרSTRUMP

USDTSTRUMP
$0.0001845
$0.0001845$0.0001845
-1.65%

