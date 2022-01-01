Super Trump (STRUMP) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Super Trump (STRUMP), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Super Trump (STRUMP) מידע Super Strump is a meme coin on Ethereum. אתר רשמי: https://supertrumpcoin.io/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x7039cd6d7966672f194e8139074c3d5c4e6dcf65 קנה STRUMPעכשיו!

Super Trump (STRUMP) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Super Trump (STRUMP), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 293.80K $ 293.80K $ 293.80K ההיצע הכולל: $ 2.34B $ 2.34B $ 2.34B אספקה במחזור: $ 1.84B $ 1.84B $ 1.84B FDV (שווי מדולל מלא): $ 415.74K $ 415.74K $ 415.74K שיא כל הזמנים: $ 0.03109 $ 0.03109 $ 0.03109 שפל כל הזמנים: $ 0.00000514655673413 $ 0.00000514655673413 $ 0.00000514655673413 מחיר נוכחי: $ 0.0001599 $ 0.0001599 $ 0.0001599 למידע נוסף על Super Trump (STRUMP) מחיר

Super Trump (STRUMP) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Super Trump (STRUMP) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של STRUMP אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות STRUMPהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את STRUMPטוקניומיקה, חקרו אתSTRUMPהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות STRUMP מעוניין להוסיף את Super Trump (STRUMP) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת STRUMP, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות STRUMP ב-MEXC עכשיו!

Super Trump (STRUMP) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של STRUMPעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה STRUMP עכשיו את היסטוריית המחירים!

STRUMP חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן STRUMP עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו STRUMP משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה STRUMPעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

