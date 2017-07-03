STORJ (STORJ) ניתוח טכני היום דף STORJ הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של STORJ מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של STORJ למטה. הירשם

STORJ (STORJ) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.04035 -- -14.32% -46.27% -62.39%

STORJ אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של STORJ במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 7 נייטרלי 7 קנה 12 ממוצעים נעים : נייטרלי מכור 6 נייטרלי 1 קנה 7 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 1 נייטרלי 6 קנה 5 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.0403 0.0403 R2 0.0403 0.04029 R1 0.04029 0.04029 PP 0.04029 0.04029 S1 0.04028 0.04028 S2 0.04028 0.04028 S3 0.04027 0.04028

STORJ אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.10M $1.49 M $1.59 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.29 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.30 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.49 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.49 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. STORJ זרימת הון זרימת נטו פנימה STORJUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.10 M 0.04 2026-08-20 $0.18 M 0.04 2026-08-19 -$0.05 M 0.04 2026-08-18 -$0.05 M 0.04 2026-08-17 $0.01 M 0.04 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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