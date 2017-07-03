STORJ (STORJ) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי STORJ (STORJ), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

STORJ (STORJ) מידע Storj is a protocol that creates a distributed network for the formation and execution of storage contracts between peers. The Storj protocol enables peers on the network to negotiate contracts, transfer data, verify the integrity and availability of remote data, retrieve data, and pay other nodes. Each peer is an autonomous agent, capable of performing these actions without signiﬁcant human interaction. Many of the basic tools for these interactions are described in this Full protocol documentation can be found elsewhere. אתר רשמי: https://storj.io/ מסמך לבן: https://storj.io/storj.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/Storj קנה STORJעכשיו!

STORJ (STORJ) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור STORJ (STORJ), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 108.81M $ 108.81M $ 108.81M ההיצע הכולל: $ 425.00M $ 425.00M $ 425.00M אספקה במחזור: $ 418.97M $ 418.97M $ 418.97M FDV (שווי מדולל מלא): $ 110.37M $ 110.37M $ 110.37M שיא כל הזמנים: $ 3.8268 $ 3.8268 $ 3.8268 שפל כל הזמנים: $ 0.0483529328365 $ 0.0483529328365 $ 0.0483529328365 מחיר נוכחי: $ 0.2597 $ 0.2597 $ 0.2597 למידע נוסף על STORJ (STORJ) מחיר

STORJ (STORJ) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של STORJ (STORJ) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של STORJ אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות STORJהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את STORJטוקניומיקה, חקרו אתSTORJהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

STORJ (STORJ) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של STORJעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה STORJ עכשיו את היסטוריית המחירים!

