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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Stargate Finance, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Stargate Finance, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Stargate Finance (STG) ניתוח טכני היום

Stargate Finance (STG) ניתוח טכני היום

דף Stargate Finance הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של STG מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Stargate Finance למטה.

Stargate Finance (STG) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.1523--+6.05%+9.41%-10.47%
למידע נוסף על Stargate Finance מחיר

Stargate Finance אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Stargate Finance במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 7
נייטרלי 11
קנה 8
ממוצעים נעים:קנהמכור 4נייטרלי 3קנה 7
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 3נייטרלי 8קנה 1
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.1522
0.1522
R2
0.1522
0.1521
R1
0.1521
0.1521
PP
0.1521
0.1521
S1
0.152
0.152
S2
0.152
0.152
S3
0.1519
0.152

Stargate Finance אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.51M
$5.19 M
$5.71 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.03M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.18 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.15 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.02M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.54 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.56 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Stargate Finance זרימת הון

זרימת נטו פנימהSTGUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.02 M0.15
2026-08-20$0.05 M0.15
2026-08-19$0.01 M0.15
2026-08-18-$0.01 M0.15
2026-08-17-$0.03 M0.14

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Stargate Finance

סחור ב Stargate Finance (STG) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Stargate Finance מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTSTG
$0.1523
$0.1523$0.1523
+0.79%
392.83K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

STG-ל-USD מחשבון

סְכוּם

STG
STG
USD
USD

1 STG = 0.1523 USD

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