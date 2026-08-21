Stargate Finance (STG) ניתוח טכני היום דף Stargate Finance הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של STG מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Stargate Finance למטה. הירשם

Stargate Finance (STG) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.1523 -- +6.05% +9.41% -10.47%

Stargate Finance אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Stargate Finance במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 7 נייטרלי 11 קנה 8 ממוצעים נעים : קנה מכור 4 נייטרלי 3 קנה 7 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 3 נייטרלי 8 קנה 1 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.1522 0.1522 R2 0.1522 0.1521 R1 0.1521 0.1521 PP 0.1521 0.1521 S1 0.152 0.152 S2 0.152 0.152 S3 0.1519 0.152

Stargate Finance אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.51M $5.19 M $5.71 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.03M קניות פעילות ל-3 ימים $0.18 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.15 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.02M קניות פעילות ל-7 ימים $0.54 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.56 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Stargate Finance זרימת הון זרימת נטו פנימה STGUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.02 M 0.15 2026-08-20 $0.05 M 0.15 2026-08-19 $0.01 M 0.15 2026-08-18 -$0.01 M 0.15 2026-08-17 -$0.03 M 0.14 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב Stargate Finance (STG) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Stargate Finance מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT STG $0.1523 $0.1523 $0.1523 +0.79% 392.83K (USDT) סַחַר