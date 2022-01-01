Stargate Finance (STG) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Stargate Finance (STG), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Stargate Finance (STG) מידע Stargate is a fully composable liquidity transport protocol that lives at the heart of Omnichain DeFi. אתר רשמי: https://stargate.finance/ מסמך לבן: https://www.dropbox.com/s/gf3606jedromp61/Delta-Solving.The.Bridging-Trilemma.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xAf5191B0De278C7286d6C7CC6ab6BB8A73bA2Cd6 קנה STGעכשיו!

Stargate Finance (STG) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Stargate Finance (STG), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 110.97M $ 110.97M $ 110.97M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 660.95M $ 660.95M $ 660.95M FDV (שווי מדולל מלא): $ 167.90M $ 167.90M $ 167.90M שיא כל הזמנים: $ 4.338 $ 4.338 $ 4.338 שפל כל הזמנים: $ 0.10162599944782422 $ 0.10162599944782422 $ 0.10162599944782422 מחיר נוכחי: $ 0.1679 $ 0.1679 $ 0.1679 למידע נוסף על Stargate Finance (STG) מחיר

Stargate Finance (STG) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Stargate Finance (STG) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של STG אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות STGהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את STGטוקניומיקה, חקרו אתSTGהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות STG מעוניין להוסיף את Stargate Finance (STG) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת STG, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות STG ב-MEXC עכשיו!

Stargate Finance (STG) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של STGעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה STG עכשיו את היסטוריית המחירים!

STG חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן STG עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו STG משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה STGעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

