Lido Staked ETH (STETH) ניתוח טכני היום דף Lido Staked ETH הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של STETH מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Lido Staked ETH למטה. הירשם

Lido Staked ETH (STETH) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $2,338.69 -- +24.05% +21.23% +13.08%

Lido Staked ETH זרימת הון זרימת נטו פנימה STETHUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.24 M 2,358.69 2026-08-20 -$2.44 M 2,326.11 2026-08-19 -$0.22 M 2,084.85 2026-08-18 $0.01 M 1,917.40 2026-08-17 $0.31 M 1,912.52 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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