Lido Staked ETH (STETH) המחיר בזמן אמת של הוא $ 4,621.41. במהלך 24 השעות האחרונות, STETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,449.87 לבין שיא של $ 4,978.99, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4,982.427225819274, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 551.78459296.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, STETH השתנה ב -0.04% במהלך השעה האחרונה, -2.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Lido Staked ETH (STETH) מידע שוק
No.9311
$ 40.50B
$ 40.50B
$ 28.94K
$ 28.94K
$ 40.50B
$ 40.50B
8.76M
8.76M
8,763,418.73275508
8,763,418.73275508
ETH
שווי השוק הנוכחי של Lido Staked ETH הוא $ 40.50B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 28.94K. ההיצע במחזור של STETH הוא 8.76M, עם היצע כולל של 8763418.73275508. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.50B.
Lido Staked ETH (STETH) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Lido Staked ETHהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -139.4945
-2.93%
30 ימים
$ +910.93
+24.55%
60 ימים
$ +2,175.65
+88.95%
90 ימים
$ +1,926.63
+71.49%
Lido Staked ETH שינוי מחיר היום
היום,STETH רשם שינוי של $ -139.4945 (-2.93%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Lido Staked ETH שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +910.93 (+24.55%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Lido Staked ETH שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,STETH ראה שינוי של $ +2,175.65 (+88.95%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Lido Staked ETH שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +1,926.63 (+71.49%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Lido Staked ETH (STETH)?
Users who stake their ETH into the Eth2 contract via Lido will receive the liquid token equivalent in the form of stETH. For the sake of simplicity, this means that if you stake 1 ETH with Lido, you receive 1stETH in return.
