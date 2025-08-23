עוד על STETH

Lido Staked ETH סֵמֶל

Lido Staked ETH מְחִיר(STETH)

Lido Staked ETH (STETH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:03:33 (UTC+8)

Lido Staked ETH (STETH) מידע על מחיר (USD)

Lido Staked ETH (STETH) המחיר בזמן אמת של הוא $ 4,621.41. במהלך 24 השעות האחרונות, STETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,449.87 לבין שיא של $ 4,978.99, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4,982.427225819274, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 551.78459296.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STETH השתנה ב -0.04% במהלך השעה האחרונה, -2.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lido Staked ETH (STETH) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Lido Staked ETH הוא $ 40.50B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 28.94K. ההיצע במחזור של STETH הוא 8.76M, עם היצע כולל של 8763418.73275508. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.50B.

Lido Staked ETH (STETH) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Lido Staked ETHהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -139.4945-2.93%
30 ימים$ +910.93+24.55%
60 ימים$ +2,175.65+88.95%
90 ימים$ +1,926.63+71.49%
Lido Staked ETH שינוי מחיר היום

היום,STETH רשם שינוי של $ -139.4945 (-2.93%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Lido Staked ETH שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +910.93 (+24.55%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Lido Staked ETH שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,STETH ראה שינוי של $ +2,175.65 (+88.95%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Lido Staked ETH שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +1,926.63 (+71.49%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Lido Staked ETH (STETH)?

בדוק את Lido Staked ETH עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהLido Staked ETH (STETH)

Users who stake their ETH into the Eth2 contract via Lido will receive the liquid token equivalent in the form of stETH. For the sake of simplicity, this means that if you stake 1 ETH with Lido, you receive 1stETH in return.

Lido Staked ETH זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Lido Staked ETHההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

Lido Staked ETHתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Lido Staked ETH (STETH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Lido Staked ETH (STETH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Lido Staked ETH.

בדוק את Lido Staked ETH תחזית המחיר עכשיו‏!

Lido Staked ETH (STETH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Lido Staked ETH (STETH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על STETH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Lido Staked ETH (STETH)

מחפש איך לקנותLido Staked ETH? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Lido Staked ETHב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

STETH למטבעות מקומיים

Lido Staked ETH מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Lido Staked ETH, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Lido Staked ETH

כמה שווה Lido Staked ETH (STETH) היום?
החי STETHהמחיר ב USD הוא 4,621.41 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי STETH ל USD?
המחיר הנוכחי של STETH ל USD הוא $ 4,621.41. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Lido Staked ETH?
שווי השוק של STETH הוא $ 40.50B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של STETH?
ההיצע במחזור של STETH הוא 8.76M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של STETH?
‏‏STETH השיג מחיר שיא (ATH) של 4,982.427225819274 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של STETH?
STETH ‏‏רשם מחירATL של 551.78459296 USD.
מהו נפח המסחר של STETH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור STETH הוא $ 28.94K USD.
האם STETH יעלה השנה?
STETH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את STETH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:03:33 (UTC+8)

Lido Staked ETH (STETH) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

