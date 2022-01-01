Lido Staked ETH (STETH) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Lido Staked ETH (STETH), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Lido Staked ETH (STETH) מידע Users who stake their ETH into the Eth2 contract via Lido will receive the liquid token equivalent in the form of stETH. For the sake of simplicity, this means that if you stake 1 ETH with Lido, you receive 1stETH in return. אתר רשמי: https://lido.fi/ מסמך לבן: https://lido.fi/static/Lido:Ethereum-Liquid-Staking.pdf סייר בלוקים: https://solscan.io/token/H2mf9QNdU2Niq6QR7367Ua2trBsvscLyX5bz7R3Pw5sE קנה STETHעכשיו!

Lido Staked ETH (STETH) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Lido Staked ETH (STETH), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 39.30B $ 39.30B $ 39.30B ההיצע הכולל: $ 8.75M $ 8.75M $ 8.75M אספקה במחזור: $ 8.75M $ 8.75M $ 8.75M FDV (שווי מדולל מלא): $ 39.30B $ 39.30B $ 39.30B שיא כל הזמנים: $ 18,746 $ 18,746 $ 18,746 שפל כל הזמנים: $ 551.78459296 $ 551.78459296 $ 551.78459296 מחיר נוכחי: $ 4,491.61 $ 4,491.61 $ 4,491.61 למידע נוסף על Lido Staked ETH (STETH) מחיר

Lido Staked ETH (STETH) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Lido Staked ETH (STETH) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של STETH אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות STETHהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את STETHטוקניומיקה, חקרו אתSTETHהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

