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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על SSV Token, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על SSV Token, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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SSV Token (SSV) ניתוח טכני היום

SSV Token (SSV) ניתוח טכני היום

דף SSV Token הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SSV מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של SSV Token למטה.

SSV Token (SSV) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$2.475--+21.44%+20.26%-5.58%
למידע נוסף על SSV Token מחיר

SSV Token אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של SSV Token במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 14
נייטרלי 0
קנה 12
ממוצעים נעים:מכורמכור 10נייטרלי 0קנה 4
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 4נייטרלי 0קנה 8
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
2.4723
2.4716
R2
2.4716
2.4712
R1
2.4713
2.471
PP
2.4706
2.4706
S1
2.4703
2.4702
S2
2.4696
2.47
S3
2.4693
2.4696

SSV Token אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-1.14M
$5.07 M
$6.21 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.04 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.05 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.10 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.10 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

SSV Token זרימת הון

זרימת נטו פנימהSSVUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.11 M2.45
2026-08-20$0.00 M2.42
2026-08-19-$0.02 M2.22
2026-08-18$0.03 M2.20
2026-08-17$0.02 M2.17

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על SSV Token

סחור ב SSV Token (SSV) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב SSV Token מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTSSV
$2.474
$2.474$2.474
+2.31%
26.62K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

SSV-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SSV
SSV
USD
USD

1 SSV = 2.475 USD

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