SSV Token (SSV) ניתוח טכני היום דף SSV Token הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SSV מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של SSV Token למטה. הירשם

SSV Token (SSV) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $2.475 -- +21.44% +20.26% -5.58%

SSV Token אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של SSV Token במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 14 נייטרלי 0 קנה 12 ממוצעים נעים : מכור מכור 10 נייטרלי 0 קנה 4 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 4 נייטרלי 0 קנה 8 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 2.4723 2.4716 R2 2.4716 2.4712 R1 2.4713 2.471 PP 2.4706 2.4706 S1 2.4703 2.4702 S2 2.4696 2.47 S3 2.4693 2.4696

SSV Token אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -1.14M $5.07 M $6.21 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.04 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.05 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.01M קניות פעילות ל-7 ימים $0.10 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.10 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. SSV Token זרימת הון זרימת נטו פנימה SSVUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.11 M 2.45 2026-08-20 $0.00 M 2.42 2026-08-19 -$0.02 M 2.22 2026-08-18 $0.03 M 2.20 2026-08-17 $0.02 M 2.17 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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