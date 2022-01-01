SSV Token (SSV) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי SSV Token (SSV), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

SSV Token (SSV) מידע SSV.Network is a Decentralized ETH Staking Network based on joint research with the Ethereum foundation; Secret-Shared-Validators (SSV) is a secure way to split a validator key between non-trusting nodes (or operators). A unique protocol that enables distributed control and operation of an Ethereum validator. אתר רשמי: https://ssv.network/ מסמך לבן: https://docs.ssv.network/ סייר בלוקים: https://explorer.ssv.network/ קנה SSVעכשיו!

SSV Token (SSV) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור SSV Token (SSV), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 122.20M $ 122.20M $ 122.20M ההיצע הכולל: $ 13.85M $ 13.85M $ 13.85M אספקה במחזור: $ 13.65M $ 13.65M $ 13.65M FDV (שווי מדולל מלא): $ 124.02M $ 124.02M $ 124.02M שיא כל הזמנים: $ 66.017 $ 66.017 $ 66.017 שפל כל הזמנים: $ 3.676640212283031 $ 3.676640212283031 $ 3.676640212283031 מחיר נוכחי: $ 8.955 $ 8.955 $ 8.955 למידע נוסף על SSV Token (SSV) מחיר

SSV Token (SSV) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של SSV Token (SSV) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SSV אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SSVהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SSVטוקניומיקה, חקרו אתSSVהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

