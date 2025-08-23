עוד על SSV

SSV Token סֵמֶל

SSV Token מְחִיר(SSV)

SSV Token (SSV) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:03:11 (UTC+8)

SSV Token (SSV) מידע על מחיר (USD)

SSV Token (SSV) המחיר בזמן אמת של הוא $ 9.029. במהלך 24 השעות האחרונות, SSV נסחר בטווח שבין שפל של $ 8.904 לבין שיא של $ 10.202, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SSVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 65.93224832365777, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 3.676640212283031.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SSV השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, -7.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SSV Token (SSV) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של SSV Token הוא $ 123.21M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.95M. ההיצע במחזור של SSV הוא 13.65M, עם היצע כולל של 13849182.61382318. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 125.04M.

SSV Token (SSV) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של SSV Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.70281-7.23%
30 ימים$ -0.664-6.86%
60 ימים$ +2.041+29.20%
90 ימים$ -0.017-0.19%
SSV Token שינוי מחיר היום

היום,SSV רשם שינוי של $ -0.70281 (-7.23%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

SSV Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.664 (-6.86%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

SSV Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SSV ראה שינוי של $ +2.041 (+29.20%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

SSV Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.017 (-0.19%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של SSV Token (SSV)?

בדוק את SSV Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSSV Token (SSV)

SSV.Network is a Decentralized ETH Staking Network based on joint research with the Ethereum foundation; Secret-Shared-Validators (SSV) is a secure way to split a validator key between non-trusting nodes (or operators). A unique protocol that enables distributed control and operation of an Ethereum validator.

SSV Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול SSV Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקSSV את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים SSV Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSSV Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

SSV Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SSV Token (SSV) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SSV Token (SSV) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SSV Token.

בדוק את SSV Token תחזית המחיר עכשיו‏!

SSV Token (SSV) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SSV Token (SSV) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SSV הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות SSV Token (SSV)

מחפש איך לקנותSSV Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש SSV Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SSV למטבעות מקומיים

SSV Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של SSV Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSSV Token הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על SSV Token

כמה שווה SSV Token (SSV) היום?
החי SSVהמחיר ב USD הוא 9.029 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SSV ל USD?
המחיר הנוכחי של SSV ל USD הוא $ 9.029. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SSV Token?
שווי השוק של SSV הוא $ 123.21M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SSV?
ההיצע במחזור של SSV הוא 13.65M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SSV?
‏‏SSV השיג מחיר שיא (ATH) של 65.93224832365777 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SSV?
SSV ‏‏רשם מחירATL של 3.676640212283031 USD.
מהו נפח המסחר של SSV?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SSV הוא $ 2.95M USD.
האם SSV יעלה השנה?
SSV ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SSV תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:03:11 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

