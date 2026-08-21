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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Spell Token, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Spell Token, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Spell Token (SPELL) ניתוח טכני היום

Spell Token (SPELL) ניתוח טכני היום

דף Spell Token הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SPELL מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Spell Token למטה.

Spell Token (SPELL) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.00008249--+5.55%-1.53%-47.76%
למידע נוסף על Spell Token מחיר

Spell Token אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Spell Token במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 4
נייטרלי 16
קנה 6
ממוצעים נעים:נייטרלימכור 2נייטרלי 10קנה 2
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 2נייטרלי 6קנה 4
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.0000826
0.0000826
R2
0.0000826
0.0000825
R1
0.0000825
0.0000825
PP
0.0000825
0.0000825
S1
0.0000824
0.0000824
S2
0.0000824
0.0000824
S3
0.0000823
0.0000824

Spell Token אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.70M
$9.41 M
$10.11 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.04 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.04 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.10 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.09 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Spell Token זרימת הון

זרימת נטו פנימהSPELLUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.02 M0.00
2026-08-20-$0.02 M0.00
2026-08-19$0.00 M0.00
2026-08-18-$0.01 M0.00
2026-08-17-$0.01 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Spell Token

סחור ב Spell Token (SPELL) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Spell Token מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTSPELL
$0.00008246
$0.00008246$0.00008246
+1.45%
732.22M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

SPELL-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SPELL
SPELL
USD
USD

1 SPELL = 0.00008249 USD

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