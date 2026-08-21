Spell Token (SPELL) ניתוח טכני היום דף Spell Token הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SPELL מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Spell Token למטה. הירשם

Spell Token (SPELL) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.00008249 -- +5.55% -1.53% -47.76%

Spell Token אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Spell Token במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 4 נייטרלי 16 קנה 6 ממוצעים נעים : נייטרלי מכור 2 נייטרלי 10 קנה 2 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 2 נייטרלי 6 קנה 4 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.0000826 0.0000826 R2 0.0000826 0.0000825 R1 0.0000825 0.0000825 PP 0.0000825 0.0000825 S1 0.0000824 0.0000824 S2 0.0000824 0.0000824 S3 0.0000823 0.0000824

Spell Token אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.70M $9.41 M $10.11 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.04 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.04 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.10 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.09 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Spell Token זרימת הון זרימת נטו פנימה SPELLUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.02 M 0.00 2026-08-20 -$0.02 M 0.00 2026-08-19 $0.00 M 0.00 2026-08-18 -$0.01 M 0.00 2026-08-17 -$0.01 M 0.00 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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