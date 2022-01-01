Spell Token (SPELL) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Spell Token (SPELL), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Spell Token (SPELL) מידע Spell Token allows users to produce magic internet money. Everyone can provide collateral in the form of various interest bearing crypto assets such as yvYFI, yvUSDT, yvUSDC, xSUSHI and more. $SPELL is the governance and utility token of Abracadabra Money. אתר רשמי: https://abracadabra.money/ מסמך לבן: https://docs.abracadabra.money/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/BCsFXYm81iqXyYmrLKgAp3AePcgLHnirb8FjTs6sjM7U קנה SPELLעכשיו!

Spell Token (SPELL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Spell Token (SPELL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 82.58M $ 82.58M $ 82.58M ההיצע הכולל: $ 196.01B $ 196.01B $ 196.01B אספקה במחזור: $ 165.76B $ 165.76B $ 165.76B FDV (שווי מדולל מלא): $ 97.65M $ 97.65M $ 97.65M שיא כל הזמנים: $ 0.035449 $ 0.035449 $ 0.035449 שפל כל הזמנים: $ 0.000349821697120155 $ 0.000349821697120155 $ 0.000349821697120155 מחיר נוכחי: $ 0.0004982 $ 0.0004982 $ 0.0004982 למידע נוסף על Spell Token (SPELL) מחיר

Spell Token (SPELL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Spell Token (SPELL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SPELL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SPELLהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SPELLטוקניומיקה, חקרו אתSPELLהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SPELL מעוניין להוסיף את Spell Token (SPELL) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SPELL, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SPELL ב-MEXC עכשיו!

Spell Token (SPELL) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SPELLעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SPELL עכשיו את היסטוריית המחירים!

SPELL חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SPELL עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SPELL משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SPELLעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

