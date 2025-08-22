מה זהSpell Token (SPELL)

Spell Token allows users to produce magic internet money. Everyone can provide collateral in the form of various interest bearing crypto assets such as yvYFI, yvUSDT, yvUSDC, xSUSHI and more. $SPELL is the governance and utility token of Abracadabra Money.

Spell Token (SPELL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Spell Token (SPELL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SPELL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

Spell Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Spell Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Spell Token כמה שווה Spell Token (SPELL) היום? החי SPELLהמחיר ב USD הוא 0.0005211 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי SPELL ל USD? $ 0.0005211 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של SPELL ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Spell Token? שווי השוק של SPELL הוא $ 85.96M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של SPELL? ההיצע במחזור של SPELL הוא 164.95B USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SPELL? ‏‏SPELL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.07514751310881196 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SPELL? SPELL ‏‏רשם מחירATL של 0.000349821697120155 USD . מהו נפח המסחר של SPELL? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SPELL הוא $ 3.41M USD . האם SPELL יעלה השנה? SPELL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SPELL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

