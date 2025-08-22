עוד על SPELL

Spell Token סֵמֶל

Spell Token מְחִיר(SPELL)

1 SPELL ל USDמחיר חי:

$0.0005207
$0.0005207$0.0005207
-6.98%1D
USD
Spell Token (SPELL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:30:28 (UTC+8)

Spell Token (SPELL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0005199
$ 0.0005199$ 0.0005199
24 שעות נמוך
$ 0.0005851
$ 0.0005851$ 0.0005851
גבוה 24 שעות

$ 0.0005199
$ 0.0005199$ 0.0005199

$ 0.0005851
$ 0.0005851$ 0.0005851

$ 0.07514751310881196
$ 0.07514751310881196$ 0.07514751310881196

$ 0.000349821697120155
$ 0.000349821697120155$ 0.000349821697120155

-0.79%

-6.98%

+5.01%

+5.01%

Spell Token (SPELL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0005211. במהלך 24 השעות האחרונות, SPELL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0005199 לבין שיא של $ 0.0005851, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPELLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.07514751310881196, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000349821697120155.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPELL השתנה ב -0.79% במהלך השעה האחרונה, -6.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Spell Token (SPELL) מידע שוק

No.408

$ 85.96M
$ 85.96M$ 85.96M

$ 3.41M
$ 3.41M$ 3.41M

$ 102.14M
$ 102.14M$ 102.14M

164.95B
164.95B 164.95B

196,008,739,620
196,008,739,620 196,008,739,620

ETH

שווי השוק הנוכחי של Spell Token הוא $ 85.96M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.41M. ההיצע במחזור של SPELL הוא 164.95B, עם היצע כולל של 196008739620. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 102.14M.

Spell Token (SPELL) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Spell Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000039072-6.98%
30 ימים$ -0.0000085-1.61%
60 ימים$ +0.0000695+15.38%
90 ימים$ -0.0000839-13.87%
Spell Token שינוי מחיר היום

היום,SPELL רשם שינוי של $ -0.000039072 (-6.98%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Spell Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000085 (-1.61%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Spell Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,SPELL ראה שינוי של $ +0.0000695 (+15.38%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Spell Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0000839 (-13.87%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Spell Token (SPELL)?

בדוק את Spell Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSpell Token (SPELL)

Spell Token allows users to produce magic internet money. Everyone can provide collateral in the form of various interest bearing crypto assets such as yvYFI, yvUSDT, yvUSDC, xSUSHI and more. $SPELL is the governance and utility token of Abracadabra Money.

Spell Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Spell Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

Spell Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Spell Token (SPELL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Spell Token (SPELL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Spell Token.

בדוק את Spell Token תחזית המחיר עכשיו‏!

Spell Token (SPELL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Spell Token (SPELL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SPELL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Spell Token (SPELL)

מחפש איך לקנותSpell Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Spell Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

SPELL למטבעות מקומיים

1 Spell Token(SPELL) ל VND
13.7127465
1 Spell Token(SPELL) ל AUD
A$0.000802494
1 Spell Token(SPELL) ל GBP
0.000385614
1 Spell Token(SPELL) ל EUR
0.000442935
1 Spell Token(SPELL) ל USD
$0.0005211
1 Spell Token(SPELL) ל MYR
RM0.00218862
1 Spell Token(SPELL) ל TRY
0.021354678
1 Spell Token(SPELL) ל JPY
¥0.0766017
1 Spell Token(SPELL) ל ARS
ARS$0.6883731
1 Spell Token(SPELL) ל RUB
0.04200066
1 Spell Token(SPELL) ל INR
0.045622305
1 Spell Token(SPELL) ל IDR
Rp8.404837533
1 Spell Token(SPELL) ל KRW
0.723745368
1 Spell Token(SPELL) ל PHP
0.029572425
1 Spell Token(SPELL) ל EGP
￡E.0.025283772
1 Spell Token(SPELL) ל BRL
R$0.002834784
1 Spell Token(SPELL) ל CAD
C$0.000719118
1 Spell Token(SPELL) ל BDT
0.062813394
1 Spell Token(SPELL) ל NGN
0.795568581
1 Spell Token(SPELL) ל COP
$2.0844
1 Spell Token(SPELL) ל ZAR
R.0.009134883
1 Spell Token(SPELL) ל UAH
0.021344256
1 Spell Token(SPELL) ל VES
Bs0.072954
1 Spell Token(SPELL) ל CLP
$0.4997349
1 Spell Token(SPELL) ל PKR
Rs0.146538531
1 Spell Token(SPELL) ל KZT
0.277621236
1 Spell Token(SPELL) ל THB
฿0.016904484
1 Spell Token(SPELL) ל TWD
NT$0.015883128
1 Spell Token(SPELL) ל AED
د.إ0.001912437
1 Spell Token(SPELL) ל CHF
Fr0.00041688
1 Spell Token(SPELL) ל HKD
HK$0.004069791
1 Spell Token(SPELL) ל AMD
֏0.197309304
1 Spell Token(SPELL) ל MAD
.د.م0.004674267
1 Spell Token(SPELL) ל MXN
$0.009713304
1 Spell Token(SPELL) ל SAR
ريال0.001954125
1 Spell Token(SPELL) ל PLN
0.001896804
1 Spell Token(SPELL) ל RON
лв0.002251152
1 Spell Token(SPELL) ל SEK
kr0.004960872
1 Spell Token(SPELL) ל BGN
лв0.000870237
1 Spell Token(SPELL) ל HUF
Ft0.177241743
1 Spell Token(SPELL) ל CZK
0.0109431
1 Spell Token(SPELL) ל KWD
د.ك0.0001589355
1 Spell Token(SPELL) ל ILS
0.001761318
1 Spell Token(SPELL) ל AOA
Kz0.475019127
1 Spell Token(SPELL) ל BHD
.د.ب0.0001964547
1 Spell Token(SPELL) ל BMD
$0.0005211
1 Spell Token(SPELL) ל DKK
kr0.003324618
1 Spell Token(SPELL) ל HNL
L0.013512123
1 Spell Token(SPELL) ל MUR
0.023783004
1 Spell Token(SPELL) ל NAD
$0.009108828
1 Spell Token(SPELL) ל NOK
kr0.005273532
1 Spell Token(SPELL) ל NZD
$0.00088587
1 Spell Token(SPELL) ל PAB
B/.0.0005211
1 Spell Token(SPELL) ל PGK
K0.002178198
1 Spell Token(SPELL) ל QAR
ر.ق0.001881171
1 Spell Token(SPELL) ל RSD
дин.0.052224642

Spell Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Spell Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Spell Token

כמה שווה Spell Token (SPELL) היום?
החי SPELLהמחיר ב USD הוא 0.0005211 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SPELL ל USD?
המחיר הנוכחי של SPELL ל USD הוא $ 0.0005211. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Spell Token?
שווי השוק של SPELL הוא $ 85.96M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SPELL?
ההיצע במחזור של SPELL הוא 164.95B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SPELL?
‏‏SPELL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.07514751310881196 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SPELL?
SPELL ‏‏רשם מחירATL של 0.000349821697120155 USD.
מהו נפח המסחר של SPELL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SPELL הוא $ 3.41M USD.
האם SPELL יעלה השנה?
SPELL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SPELL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:30:28 (UTC+8)

Spell Token (SPELL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

