Spell Token (SPELL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0005211. במהלך 24 השעות האחרונות, SPELL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0005199 לבין שיא של $ 0.0005851, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPELLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.07514751310881196, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000349821697120155.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPELL השתנה ב -0.79% במהלך השעה האחרונה, -6.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Spell Token (SPELL) מידע שוק
No.408
$ 85.96M
$ 85.96M$ 85.96M
$ 3.41M
$ 3.41M$ 3.41M
$ 102.14M
$ 102.14M$ 102.14M
164.95B
164.95B 164.95B
196,008,739,620
196,008,739,620 196,008,739,620
ETH
שווי השוק הנוכחי של Spell Token הוא $ 85.96M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.41M. ההיצע במחזור של SPELL הוא 164.95B, עם היצע כולל של 196008739620. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 102.14M.
Spell Token (SPELL) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Spell Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000039072
-6.98%
30 ימים
$ -0.0000085
-1.61%
60 ימים
$ +0.0000695
+15.38%
90 ימים
$ -0.0000839
-13.87%
Spell Token שינוי מחיר היום
היום,SPELL רשם שינוי של $ -0.000039072 (-6.98%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Spell Token שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000085 (-1.61%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Spell Token שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,SPELL ראה שינוי של $ +0.0000695 (+15.38%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Spell Token שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0000839 (-13.87%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Spell Token (SPELL)?
Spell Token allows users to produce magic internet money. Everyone can provide collateral in the form of various interest bearing crypto assets such as yvYFI, yvUSDT, yvUSDC, xSUSHI and more. $SPELL is the governance and utility token of Abracadabra Money.
Spell Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Spell Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקSPELL את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Spell Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSpell Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Spell Tokenתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Spell Token (SPELL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Spell Token (SPELL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Spell Token.
הבנת הטוקנומיקה של Spell Token (SPELL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SPELL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Spell Token (SPELL)
מחפש איך לקנותSpell Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Spell Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.