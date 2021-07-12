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$1,000,000 TradFi Gala
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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Smooth Love Potion, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Smooth Love Potion, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Smooth Love Potion (SLP) ניתוח טכני היום

Smooth Love Potion (SLP) ניתוח טכני היום

דף Smooth Love Potion הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של SLP מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Smooth Love Potion למטה.

Smooth Love Potion (SLP) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.0005876--+14.90%+5.79%-6.33%
למידע נוסף על Smooth Love Potion מחיר

Smooth Love Potion אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Smooth Love Potion במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 17
נייטרלי 1
קנה 8
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 13נייטרלי 0קנה 1
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 4נייטרלי 1קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.0005873
0.000587
R2
0.000587
0.0005868
R1
0.0005868
0.0005867
PP
0.0005865
0.0005865
S1
0.0005863
0.0005863
S2
0.000586
0.0005862
S3
0.0005858
0.000586

Smooth Love Potion אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.84M
$9.92 M
$10.76 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.03 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.02 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.07 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.07 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Smooth Love Potion זרימת הון

זרימת נטו פנימהSLPUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.00
2026-08-20-$0.01 M0.00
2026-08-19$0.03 M0.00
2026-08-18$0.00 M0.00
2026-08-17-$0.03 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Smooth Love Potion

סחור ב Smooth Love Potion (SLP) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Smooth Love Potion מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTSLP
$0.0005873
$0.0005873$0.0005873
+0.68%
100.06M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

SLP-ל-USD מחשבון

סְכוּם

SLP
SLP
USD
USD

1 SLP = 0.0005876 USD

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