Smooth Love Potion (SLP) מידע Smooth Love Potion(SLP) is an ERC-20 token on the Axie Infinity platform that is used to breed new digital pets (Axies). אתר רשמי: https://axieinfinity.com/ מסמך לבן: https://whitepaper.axieinfinity.com/gameplay/breeding סייר בלוקים: https://solscan.io/token/4hpngEp1v3CXpeKB81Gw4sv7YvwUVRKvY3SGag9ND8Q4 קנה SLPעכשיו!

Smooth Love Potion (SLP) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Smooth Love Potion (SLP), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 62.50M $ 62.50M $ 62.50M ההיצע הכולל: $ 35.96B $ 35.96B $ 35.96B אספקה במחזור: $ 35.96B $ 35.96B $ 35.96B FDV (שווי מדולל מלא): $ 62.50M $ 62.50M $ 62.50M שיא כל הזמנים: $ 0.41 $ 0.41 $ 0.41 שפל כל הזמנים: $ 0.001059406911044792 $ 0.001059406911044792 $ 0.001059406911044792 מחיר נוכחי: $ 0.001738 $ 0.001738 $ 0.001738 למידע נוסף על Smooth Love Potion (SLP) מחיר

Smooth Love Potion (SLP) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Smooth Love Potion (SLP) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של SLP אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות SLPהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את SLPטוקניומיקה, חקרו אתSLPהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות SLP מעוניין להוסיף את Smooth Love Potion (SLP) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת SLP, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות SLP ב-MEXC עכשיו!

Smooth Love Potion (SLP) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של SLPעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה SLP עכשיו את היסטוריית המחירים!

SLP חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן SLP עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SLP משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה SLPעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

