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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Reserve Rights, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Reserve Rights, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Reserve Rights (RSR) ניתוח טכני היום

Reserve Rights (RSR) ניתוח טכני היום

דף Reserve Rights הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של RSR מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Reserve Rights למטה.

Reserve Rights (RSR) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.001448--+24.39%+15.28%-15.18%
למידע נוסף על Reserve Rights מחיר

Reserve Rights אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Reserve Rights במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 12
נייטרלי 2
קנה 12
ממוצעים נעים:קנהמכור 5נייטרלי 1קנה 8
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 7נייטרלי 1קנה 4
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.001451
0.00145
R2
0.00145
0.001448
R1
0.001447
0.001447
PP
0.001446
0.001446
S1
0.001443
0.001444
S2
0.001442
0.001443
S3
0.001439
0.001442

Reserve Rights אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.27M
$3.39 M
$3.66 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.54 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.55 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.70 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.69 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Reserve Rights זרימת הון

זרימת נטו פנימהRSRUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.00
2026-08-20-$0.05 M0.00
2026-08-19$0.09 M0.00
2026-08-18$0.00 M0.00
2026-08-17-$0.01 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Reserve Rights

סחור ב Reserve Rights (RSR) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Reserve Rights מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTRSR
$0.001448
$0.001448$0.001448
+11.38%
56.66M (USDT)
/USDCRSR
$0.001444
$0.001444$0.001444
+10.99%
41.67M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

RSR-ל-USD מחשבון

סְכוּם

RSR
RSR
USD
USD

1 RSR = 0.001448 USD

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