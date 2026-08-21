Reserve Rights (RSR) ניתוח טכני היום דף Reserve Rights הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של RSR מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Reserve Rights למטה. הירשם

Reserve Rights (RSR) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.001448 -- +24.39% +15.28% -15.18%

Reserve Rights אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Reserve Rights במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 12 נייטרלי 2 קנה 12 ממוצעים נעים : קנה מכור 5 נייטרלי 1 קנה 8 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 7 נייטרלי 1 קנה 4 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.001451 0.00145 R2 0.00145 0.001448 R1 0.001447 0.001447 PP 0.001446 0.001446 S1 0.001443 0.001444 S2 0.001442 0.001443 S3 0.001439 0.001442

Reserve Rights אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.27M $3.39 M $3.66 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.54 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.55 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.70 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.69 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Reserve Rights זרימת הון זרימת נטו פנימה RSRUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.00 2026-08-20 -$0.05 M 0.00 2026-08-19 $0.09 M 0.00 2026-08-18 $0.00 M 0.00 2026-08-17 -$0.01 M 0.00 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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