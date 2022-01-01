Reserve Rights (RSR) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Reserve Rights (RSR), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Reserve is a flexible pool of stablecoins designed to reduce risk through diversification and decentralized governance. אתר רשמי: https://reserve.org/ מסמך לבן: https://reserve.org/protocol/introduction/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x320623b8e4ff03373931769a31fc52a4e78b5d70

Reserve Rights (RSR) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Reserve Rights (RSR), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 453.70M $ 453.70M $ 453.70M ההיצע הכולל: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B אספקה במחזור: $ 59.36B $ 59.36B $ 59.36B FDV (שווי מדולל מלא): $ 764.30M $ 764.30M $ 764.30M שיא כל הזמנים: $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 שפל כל הזמנים: $ 0.0012473332974 $ 0.0012473332974 $ 0.0012473332974 מחיר נוכחי: $ 0.007643 $ 0.007643 $ 0.007643

Reserve Rights (RSR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Reserve Rights (RSR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של RSR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות RSRהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את RSRטוקניומיקה, חקרו אתRSRהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות RSR מעוניין להוסיף את Reserve Rights (RSR) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת RSR, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית.

Reserve Rights (RSR) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של RSRעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות.

RSR חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן RSR עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו RSR משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

