Reserve Rights (RSR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.007911. במהלך 24 השעות האחרונות, RSR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.007902 לבין שיא של $ 0.008843, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RSRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.11894605, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0012473332974.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, RSR השתנה ב -1.07% במהלך השעה האחרונה, -5.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Reserve Rights (RSR) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Reserve Rights הוא $ 469.60M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.81M. ההיצע במחזור של RSR הוא 59.36B, עם היצע כולל של 100000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 791.10M.
Reserve Rights (RSR) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Reserve Rightsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00043757
-5.24%
30 ימים
$ -0.00092
-10.42%
60 ימים
$ +0.001448
+22.40%
90 ימים
$ -0.000815
-9.34%
Reserve Rights שינוי מחיר היום
היום,RSR רשם שינוי של $ -0.00043757 (-5.24%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Reserve Rights שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00092 (-10.42%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Reserve Rights שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,RSR ראה שינוי של $ +0.001448 (+22.40%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Reserve Rights שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000815 (-9.34%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Reserve Rights (RSR)?
Reserve is a flexible pool of stablecoins
designed to reduce risk through diversification and decentralized governance.
Reserve Rightsתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Reserve Rights (RSR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Reserve Rights (RSR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Reserve Rights.
הבנת הטוקנומיקה של Reserve Rights (RSR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RSR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Reserve Rights (RSR)
מחפש איך לקנותReserve Rights? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Reserve Rightsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.