עוד על RSR

RSR מידע על מחיר

RSR מסמך לבן

RSR אתר רשמי

RSR טוקניומיקה

RSR תחזית מחיר

RSR היסטוריה

RSR מדריך קנייה

RSRממיר מטבעות לפיאט

RSR ספוט

RSR חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Reserve Rights סֵמֶל

Reserve Rights מְחִיר(RSR)

1 RSR ל USDמחיר חי:

$0.007913
$0.007913$0.007913
-5.24%1D
USD
Reserve Rights (RSR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:24:31 (UTC+8)

Reserve Rights (RSR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.007902
$ 0.007902$ 0.007902
24 שעות נמוך
$ 0.008843
$ 0.008843$ 0.008843
גבוה 24 שעות

$ 0.007902
$ 0.007902$ 0.007902

$ 0.008843
$ 0.008843$ 0.008843

$ 0.11894605
$ 0.11894605$ 0.11894605

$ 0.0012473332974
$ 0.0012473332974$ 0.0012473332974

-1.07%

-5.24%

-7.63%

-7.63%

Reserve Rights (RSR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.007911. במהלך 24 השעות האחרונות, RSR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.007902 לבין שיא של $ 0.008843, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RSRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.11894605, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0012473332974.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RSR השתנה ב -1.07% במהלך השעה האחרונה, -5.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Reserve Rights (RSR) מידע שוק

No.120

$ 469.60M
$ 469.60M$ 469.60M

$ 2.81M
$ 2.81M$ 2.81M

$ 791.10M
$ 791.10M$ 791.10M

59.36B
59.36B 59.36B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

59.36%

0.01%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Reserve Rights הוא $ 469.60M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.81M. ההיצע במחזור של RSR הוא 59.36B, עם היצע כולל של 100000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 791.10M.

Reserve Rights (RSR) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Reserve Rightsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00043757-5.24%
30 ימים$ -0.00092-10.42%
60 ימים$ +0.001448+22.40%
90 ימים$ -0.000815-9.34%
Reserve Rights שינוי מחיר היום

היום,RSR רשם שינוי של $ -0.00043757 (-5.24%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Reserve Rights שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00092 (-10.42%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Reserve Rights שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,RSR ראה שינוי של $ +0.001448 (+22.40%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Reserve Rights שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000815 (-9.34%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Reserve Rights (RSR)?

בדוק את Reserve Rights עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהReserve Rights (RSR)

Reserve is a flexible pool of stablecoins designed to reduce risk through diversification and decentralized governance.

Reserve Rights זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Reserve Rightsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקRSR את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Reserve Rightsאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךReserve Rights לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Reserve Rightsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Reserve Rights (RSR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Reserve Rights (RSR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Reserve Rights.

בדוק את Reserve Rights תחזית המחיר עכשיו‏!

Reserve Rights (RSR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Reserve Rights (RSR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RSR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Reserve Rights (RSR)

מחפש איך לקנותReserve Rights? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Reserve Rightsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

RSR למטבעות מקומיים

1 Reserve Rights(RSR) ל VND
208.177965
1 Reserve Rights(RSR) ל AUD
A$0.01218294
1 Reserve Rights(RSR) ל GBP
0.00585414
1 Reserve Rights(RSR) ל EUR
0.00672435
1 Reserve Rights(RSR) ל USD
$0.007911
1 Reserve Rights(RSR) ל MYR
RM0.0332262
1 Reserve Rights(RSR) ל TRY
0.32419278
1 Reserve Rights(RSR) ל JPY
¥1.162917
1 Reserve Rights(RSR) ל ARS
ARS$10.450431
1 Reserve Rights(RSR) ל RUB
0.6376266
1 Reserve Rights(RSR) ל INR
0.69260805
1 Reserve Rights(RSR) ל IDR
Rp127.59675633
1 Reserve Rights(RSR) ל KRW
10.97224056
1 Reserve Rights(RSR) ל PHP
0.44894925
1 Reserve Rights(RSR) ל EGP
￡E.0.38384172
1 Reserve Rights(RSR) ל BRL
R$0.04303584
1 Reserve Rights(RSR) ל CAD
C$0.01091718
1 Reserve Rights(RSR) ל BDT
0.95359194
1 Reserve Rights(RSR) ל NGN
12.07780281
1 Reserve Rights(RSR) ל COP
$31.644
1 Reserve Rights(RSR) ל ZAR
R.0.13867983
1 Reserve Rights(RSR) ל UAH
0.32403456
1 Reserve Rights(RSR) ל VES
Bs1.10754
1 Reserve Rights(RSR) ל CLP
$7.586649
1 Reserve Rights(RSR) ל PKR
Rs2.22465231
1 Reserve Rights(RSR) ל KZT
4.21466436
1 Reserve Rights(RSR) ל THB
฿0.25663284
1 Reserve Rights(RSR) ל TWD
NT$0.24112728
1 Reserve Rights(RSR) ל AED
د.إ0.02903337
1 Reserve Rights(RSR) ל CHF
Fr0.0063288
1 Reserve Rights(RSR) ל HKD
HK$0.06178491
1 Reserve Rights(RSR) ל AMD
֏2.99542104
1 Reserve Rights(RSR) ל MAD
.د.م0.07096167
1 Reserve Rights(RSR) ל MXN
$0.14746104
1 Reserve Rights(RSR) ל SAR
ريال0.02966625
1 Reserve Rights(RSR) ל PLN
0.02879604
1 Reserve Rights(RSR) ל RON
лв0.03417552
1 Reserve Rights(RSR) ל SEK
kr0.07531272
1 Reserve Rights(RSR) ל BGN
лв0.01321137
1 Reserve Rights(RSR) ל HUF
Ft2.68712937
1 Reserve Rights(RSR) ל CZK
0.16589367
1 Reserve Rights(RSR) ל KWD
د.ك0.002412855
1 Reserve Rights(RSR) ל ILS
0.02673918
1 Reserve Rights(RSR) ל AOA
Kz7.21143027
1 Reserve Rights(RSR) ל BHD
.د.ب0.002982447
1 Reserve Rights(RSR) ל BMD
$0.007911
1 Reserve Rights(RSR) ל DKK
kr0.05047218
1 Reserve Rights(RSR) ל HNL
L0.20513223
1 Reserve Rights(RSR) ל MUR
0.36105804
1 Reserve Rights(RSR) ל NAD
$0.13828428
1 Reserve Rights(RSR) ל NOK
kr0.07998021
1 Reserve Rights(RSR) ל NZD
$0.0134487
1 Reserve Rights(RSR) ל PAB
B/.0.007911
1 Reserve Rights(RSR) ל PGK
K0.03306798
1 Reserve Rights(RSR) ל QAR
ر.ق0.02855871
1 Reserve Rights(RSR) ל RSD
дин.0.79228665

Reserve Rights מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Reserve Rights, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרReserve Rights הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Reserve Rights

כמה שווה Reserve Rights (RSR) היום?
החי RSRהמחיר ב USD הוא 0.007911 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RSR ל USD?
המחיר הנוכחי של RSR ל USD הוא $ 0.007911. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Reserve Rights?
שווי השוק של RSR הוא $ 469.60M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RSR?
ההיצע במחזור של RSR הוא 59.36B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RSR?
‏‏RSR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.11894605 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RSR?
RSR ‏‏רשם מחירATL של 0.0012473332974 USD.
מהו נפח המסחר של RSR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RSR הוא $ 2.81M USD.
האם RSR יעלה השנה?
RSR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RSR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:24:31 (UTC+8)

Reserve Rights (RSR) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

RSR-ל-USD מחשבון

סְכוּם

RSR
RSR
USD
USD

1 RSR = 0.007911 USD

מסחרRSR

USDTRSR
$0.007913
$0.007913$0.007913
-5.25%
ETHRSR
$0.0000017327
$0.0000017327$0.0000017327
-0.45%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד