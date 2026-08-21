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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Rocket Pool, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Rocket Pool, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Rocket Pool (RPL) ניתוח טכני היום

Rocket Pool (RPL) ניתוח טכני היום

דף Rocket Pool הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של RPL מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Rocket Pool למטה.

Rocket Pool (RPL) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$1.648--+19.16%-8.19%-3.35%
למידע נוסף על Rocket Pool מחיר

Rocket Pool אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Rocket Pool במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 8
נייטרלי 0
קנה 18
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 8נייטרלי 0קנה 4
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
1.6476
1.6473
R2
1.6473
1.6469
R1
1.6466
1.6467
PP
1.6463
1.6463
S1
1.6456
1.6459
S2
1.6453
1.6457
S3
1.6446
1.6453

Rocket Pool אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.19M
$1.81 M
$1.99 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.07 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.08 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.12 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.12 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Rocket Pool זרימת הון

זרימת נטו פנימהRPLUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.02 M1.61
2026-08-20$0.12 M1.57
2026-08-19$0.05 M1.43
2026-08-18$0.02 M1.34
2026-08-17$0.00 M1.35

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Rocket Pool (RPL) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Rocket Pool מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTRPL
$1.648
$1.648$1.648
+4.96%
36.54K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

RPL-ל-USD מחשבון

סְכוּם

RPL
RPL
USD
USD

1 RPL = 1.648 USD

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