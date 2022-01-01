Rocket Pool (RPL) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Rocket Pool (RPL), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Rocket Pool (RPL) מידע Rocket Pool is a first of its kind ETH2 Proof of Stake Protocol, designed to be community owned, decentralised, trustless and compatible with staking in Ethereum 2.0. אתר רשמי: https://www.rocketpool.net/ מסמך לבן: https://docs.rocketpool.net סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xd33526068d116ce69f19a9ee46f0bd304f21a51f קנה RPLעכשיו!

Rocket Pool (RPL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Rocket Pool (RPL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 156.77M $ 156.77M $ 156.77M ההיצע הכולל: $ 21.63M $ 21.63M $ 21.63M אספקה במחזור: $ 21.63M $ 21.63M $ 21.63M FDV (שווי מדולל מלא): $ 156.77M $ 156.77M $ 156.77M שיא כל הזמנים: $ 65.19 $ 65.19 $ 65.19 שפל כל הזמנים: $ 0.0911751633458 $ 0.0911751633458 $ 0.0911751633458 מחיר נוכחי: $ 7.249 $ 7.249 $ 7.249 למידע נוסף על Rocket Pool (RPL) מחיר

Rocket Pool (RPL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Rocket Pool (RPL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של RPL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות RPLהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את RPLטוקניומיקה, חקרו אתRPLהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות RPL מעוניין להוסיף את Rocket Pool (RPL) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת RPL, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות RPL ב-MEXC עכשיו!

Rocket Pool (RPL) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של RPLעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה RPL עכשיו את היסטוריית המחירים!

RPL חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן RPL עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו RPL משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה RPLעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

