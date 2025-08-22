עוד על ROAM

ROAM מידע על מחיר

ROAM מסמך לבן

ROAM אתר רשמי

ROAM טוקניומיקה

ROAM תחזית מחיר

ROAM היסטוריה

ROAM מדריך קנייה

ROAMממיר מטבעות לפיאט

ROAM ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Roam סֵמֶל

Roam מְחִיר(ROAM)

1 ROAM ל USDמחיר חי:

$0.11096
$0.11096$0.11096
+6.18%1D
USD
Roam (ROAM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:23:53 (UTC+8)

Roam (ROAM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.1
$ 0.1$ 0.1
24 שעות נמוך
$ 0.1145
$ 0.1145$ 0.1145
גבוה 24 שעות

$ 0.1
$ 0.1$ 0.1

$ 0.1145
$ 0.1145$ 0.1145

$ 0.40935268299243394
$ 0.40935268299243394$ 0.40935268299243394

$ 0.06792095365150401
$ 0.06792095365150401$ 0.06792095365150401

-0.99%

+6.18%

+52.30%

+52.30%

Roam (ROAM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.11109. במהלך 24 השעות האחרונות, ROAM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.1 לבין שיא של $ 0.1145, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ROAMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.40935268299243394, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.06792095365150401.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ROAM השתנה ב -0.99% במהלך השעה האחרונה, +6.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+52.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Roam (ROAM) מידע שוק

No.731

$ 34.53M
$ 34.53M$ 34.53M

$ 1.27M
$ 1.27M$ 1.27M

$ 111.09M
$ 111.09M$ 111.09M

310.85M
310.85M 310.85M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

996,600,579.371978
996,600,579.371978 996,600,579.371978

31.08%

SOL

שווי השוק הנוכחי של Roam הוא $ 34.53M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.27M. ההיצע במחזור של ROAM הוא 310.85M, עם היצע כולל של 996600579.371978. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 111.09M.

Roam (ROAM) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Roamהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0064582+6.18%
30 ימים$ +0.00979+9.66%
60 ימים$ -0.02171-16.35%
90 ימים$ -0.07521-40.38%
Roam שינוי מחיר היום

היום,ROAM רשם שינוי של $ +0.0064582 (+6.18%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Roam שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00979 (+9.66%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Roam שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ROAM ראה שינוי של $ -0.02171 (-16.35%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Roam שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.07521 (-40.38%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Roam (ROAM)?

בדוק את Roam עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהRoam (ROAM)

Roam is the largest decentralized wireless network worldwide. Committed to creating an open-access global wireless network, Roam ensures automated wireless connections, seamless switching between different networks, and secure connectivity for individuals, smart devices, and AI agents. By leveraging a blockchain-based credential infrastructure, Roam has facilitated the widespread adoption of WiFi OpenRoaming, offered global smart eSIM services and enabled a privacy protected data layer for AI applications.

Roam זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Roamההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקROAM את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Roamאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךRoam לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Roamתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Roam (ROAM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Roam (ROAM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Roam.

בדוק את Roam תחזית המחיר עכשיו‏!

Roam (ROAM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Roam (ROAM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ROAM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Roam (ROAM)

מחפש איך לקנותRoam? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Roamב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ROAM למטבעות מקומיים

1 Roam(ROAM) ל VND
2,923.33335
1 Roam(ROAM) ל AUD
A$0.1710786
1 Roam(ROAM) ל GBP
0.0822066
1 Roam(ROAM) ל EUR
0.0944265
1 Roam(ROAM) ל USD
$0.11109
1 Roam(ROAM) ל MYR
RM0.466578
1 Roam(ROAM) ל TRY
4.5535791
1 Roam(ROAM) ל JPY
¥16.33023
1 Roam(ROAM) ל ARS
ARS$146.74989
1 Roam(ROAM) ל RUB
8.953854
1 Roam(ROAM) ל INR
9.7281513
1 Roam(ROAM) ל IDR
Rp1,791.7739427
1 Roam(ROAM) ל KRW
154.0773864
1 Roam(ROAM) ל PHP
6.3043575
1 Roam(ROAM) ל EGP
￡E.5.3900868
1 Roam(ROAM) ל BRL
R$0.6043296
1 Roam(ROAM) ל CAD
C$0.1533042
1 Roam(ROAM) ל BDT
13.3907886
1 Roam(ROAM) ל NGN
169.6022139
1 Roam(ROAM) ל COP
$444.36
1 Roam(ROAM) ל ZAR
R.1.9474077
1 Roam(ROAM) ל UAH
4.5502464
1 Roam(ROAM) ל VES
Bs15.5526
1 Roam(ROAM) ל CLP
$106.53531
1 Roam(ROAM) ל PKR
Rs31.2396189
1 Roam(ROAM) ל KZT
59.1843084
1 Roam(ROAM) ל THB
฿3.6037596
1 Roam(ROAM) ל TWD
NT$3.3849123
1 Roam(ROAM) ל AED
د.إ0.4077003
1 Roam(ROAM) ל CHF
Fr0.088872
1 Roam(ROAM) ל HKD
HK$0.8676129
1 Roam(ROAM) ל AMD
֏42.0631176
1 Roam(ROAM) ל MAD
.د.م0.9964773
1 Roam(ROAM) ל MXN
$2.0707176
1 Roam(ROAM) ל SAR
ريال0.4165875
1 Roam(ROAM) ל PLN
0.4043676
1 Roam(ROAM) ל RON
лв0.4799088
1 Roam(ROAM) ל SEK
kr1.0575768
1 Roam(ROAM) ל BGN
лв0.1855203
1 Roam(ROAM) ל HUF
Ft37.7339403
1 Roam(ROAM) ל CZK
2.3295573
1 Roam(ROAM) ל KWD
د.ك0.03388245
1 Roam(ROAM) ל ILS
0.3754842
1 Roam(ROAM) ל AOA
Kz101.2663113
1 Roam(ROAM) ל BHD
.د.ب0.04188093
1 Roam(ROAM) ל BMD
$0.11109
1 Roam(ROAM) ל DKK
kr0.7087542
1 Roam(ROAM) ל HNL
L2.8805637
1 Roam(ROAM) ל MUR
5.0701476
1 Roam(ROAM) ל NAD
$1.9418532
1 Roam(ROAM) ל NOK
kr1.1231199
1 Roam(ROAM) ל NZD
$0.188853
1 Roam(ROAM) ל PAB
B/.0.11109
1 Roam(ROAM) ל PGK
K0.4643562
1 Roam(ROAM) ל QAR
ر.ق0.4010349
1 Roam(ROAM) ל RSD
дин.11.1256635

Roam מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Roam, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרRoam הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Roam

כמה שווה Roam (ROAM) היום?
החי ROAMהמחיר ב USD הוא 0.11109 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ROAM ל USD?
המחיר הנוכחי של ROAM ל USD הוא $ 0.11109. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Roam?
שווי השוק של ROAM הוא $ 34.53M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ROAM?
ההיצע במחזור של ROAM הוא 310.85M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ROAM?
‏‏ROAM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.40935268299243394 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ROAM?
ROAM ‏‏רשם מחירATL של 0.06792095365150401 USD.
מהו נפח המסחר של ROAM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ROAM הוא $ 1.27M USD.
האם ROAM יעלה השנה?
ROAM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ROAM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:23:53 (UTC+8)

Roam (ROAM) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

ROAM-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ROAM
ROAM
USD
USD

1 ROAM = 0.11109 USD

מסחרROAM

USDTROAM
$0.11096
$0.11096$0.11096
+6.18%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד