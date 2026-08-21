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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על IExec RLC, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על IExec RLC, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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iExec RLC (RLC) ניתוח טכני היום

iExec RLC (RLC) ניתוח טכני היום

דף iExec RLC הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של RLC מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של iExec RLC למטה.

iExec RLC (RLC) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.3097--+16.51%+6.42%-27.37%
למידע נוסף על iExec RLC מחיר

IExec RLC אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של IExec RLC במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 8
נייטרלי 0
קנה 18
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 8נייטרלי 0קנה 4
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.3097
0.3095
R2
0.3095
0.3093
R1
0.3094
0.3093
PP
0.3092
0.3092
S1
0.3091
0.309
S2
0.3089
0.309
S3
0.3088
0.3089

IExec RLC אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.53M
$6.74 M
$7.28 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.02M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.07 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.05 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.02M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.29 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.28 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

IExec RLC זרימת הון

זרימת נטו פנימהRLCUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.03 M0.31
2026-08-20$0.05 M0.30
2026-08-19$0.00 M0.29
2026-08-18-$0.01 M0.29
2026-08-17$0.00 M0.29

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על iExec RLC

סחור ב iExec RLC (RLC) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב iExec RLC מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTRLC
$0.3097
$0.3097$0.3097
+3.44%
223.44K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

RLC-ל-USD מחשבון

סְכוּם

RLC
RLC
USD
USD

1 RLC = 0.3096 USD

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