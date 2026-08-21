iExec RLC (RLC) ניתוח טכני היום דף iExec RLC הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של RLC מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של iExec RLC למטה. הירשם

iExec RLC (RLC) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.3097 -- +16.51% +6.42% -27.37%

IExec RLC אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של IExec RLC במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 8 נייטרלי 0 קנה 18 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 8 נייטרלי 0 קנה 4 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.3097 0.3095 R2 0.3095 0.3093 R1 0.3094 0.3093 PP 0.3092 0.3092 S1 0.3091 0.309 S2 0.3089 0.309 S3 0.3088 0.3089

IExec RLC אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.53M $6.74 M $7.28 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.02M קניות פעילות ל-3 ימים $0.07 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.05 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.02M קניות פעילות ל-7 ימים $0.29 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.28 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. IExec RLC זרימת הון זרימת נטו פנימה RLCUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.03 M 0.31 2026-08-20 $0.05 M 0.30 2026-08-19 $0.00 M 0.29 2026-08-18 -$0.01 M 0.29 2026-08-17 $0.00 M 0.29 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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