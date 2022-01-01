iExec RLC (RLC) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי iExec RLC (RLC), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

iExec RLC (RLC) מידע RLC is an Ethereum token for the iExec cloud platform in which users can monetize and rent computing power and data. iExec enables developers to power applications on what is described as “a decentralized marketplace for cloud resources.” אתר רשמי: https://iex.ec/ מסמך לבן: https://www.iex.ec/developers סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x607F4C5BB672230e8672085532f7e901544a7375 קנה RLCעכשיו!

iExec RLC (RLC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור iExec RLC (RLC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 119.80M $ 119.80M $ 119.80M ההיצע הכולל: $ 87.00M $ 87.00M $ 87.00M אספקה במחזור: $ 72.38M $ 72.38M $ 72.38M FDV (שווי מדולל מלא): $ 143.99M $ 143.99M $ 143.99M שיא כל הזמנים: $ 4.7815 $ 4.7815 $ 4.7815 שפל כל הזמנים: $ 0.148837272278 $ 0.148837272278 $ 0.148837272278 מחיר נוכחי: $ 1.6551 $ 1.6551 $ 1.6551 למידע נוסף על iExec RLC (RLC) מחיר

iExec RLC (RLC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של iExec RLC (RLC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של RLC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות RLCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את RLCטוקניומיקה, חקרו אתRLCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות RLC מעוניין להוסיף את iExec RLC (RLC) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת RLC, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות RLC ב-MEXC עכשיו!

iExec RLC (RLC) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של RLCעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה RLC עכשיו את היסטוריית המחירים!

RLC חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן RLC עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו RLC משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה RLCעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

