rasmr מחיר היום

מחיר rasmr (RASMR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00009432, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RASMR ל USD הוא $ 0.00009432 לכל RASMR.

rasmr כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 19,710.17, עם היצע במחזור של 208.97M RASMR. ב‑24 השעות האחרונות, RASMR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01259026, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00009143.

ביצועים לטווח קצר, RASMR נע ב -- בשעה האחרונה ו -2.47% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.82K.

rasmr (RASMR) מידע שוק

שווי שוק $ 19.71K$ 19.71K $ 19.71K נפח (24 שעות) $ 1.82K$ 1.82K $ 1.82K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 94.32K$ 94.32K $ 94.32K אספקת מחזור 208.97M 208.97M 208.97M אספקה כוללת 999,992,399.320653 999,992,399.320653 999,992,399.320653

שווי השוק הנוכחי של rasmr הוא $ 19.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.82K. ההיצע במחזור של RASMR הוא 208.97M, עם היצע כולל של 999992399.320653. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 94.32K.