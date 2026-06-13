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מחיר rasmr בזמן אמת היום הוא 0.00009432 USD.RASMR שווי השוק הוא 19,710.17 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר RASMR ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!מחיר rasmr בזמן אמת היום הוא 0.00009432 USD.RASMR שווי השוק הוא 19,710.17 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר RASMR ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!

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rasmr סֵמֶל

rasmr מחיר (RASMR)

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1 RASMR ל USDמחיר חי:

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0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
rasmr (RASMR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-06-13 11:44:36 (UTC+8)

rasmr מחיר היום

מחיר rasmr (RASMR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00009432, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RASMR ל USD הוא $ 0.00009432 לכל RASMR.

rasmr כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 19,710.17, עם היצע במחזור של 208.97M RASMR. ב‑24 השעות האחרונות, RASMR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01259026, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00009143.

ביצועים לטווח קצר, RASMR נע ב -- בשעה האחרונה ו -2.47% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.82K.

rasmr (RASMR) מידע שוק

$ 19.71K
$ 19.71K$ 19.71K

$ 1.82K
$ 1.82K$ 1.82K

$ 94.32K
$ 94.32K$ 94.32K

208.97M
208.97M 208.97M

999,992,399.320653
999,992,399.320653 999,992,399.320653

שווי השוק הנוכחי של rasmr הוא $ 19.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.82K. ההיצע במחזור של RASMR הוא 208.97M, עם היצע כולל של 999992399.320653. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 94.32K.

rasmr היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01259026
$ 0.01259026$ 0.01259026

$ 0.00009143
$ 0.00009143$ 0.00009143

--

--

-2.47%

-2.47%

rasmr (RASMR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של rasmrל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלrasmr ל USDהיה . $ -0.0000431116.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלrasmr ל USDהיה $ -0.0000504753.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של rasmrל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -0.0000431116-45.70%
60 ימים$ -0.0000504753-53.51%
90 ימים$ 0--

תחזית מחיר עבור rasmr

rasmr (RASMR) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של RASMR הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
rasmr (RASMR) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של rasmr עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

כלי MEXC
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הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
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אודות rasmr

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אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על rasmr

העמוד עודכן לאחרונה: 2026-06-13 11:44:36 (UTC+8)

rasmr (RASMR) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
02-11 14:20:00עדכוני תעשייה
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מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

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