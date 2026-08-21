Quant (QNT) ניתוח טכני היום דף Quant הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של QNT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Quant למטה. הירשם

Quant (QNT) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $62 -- +5.24% -2.98% -18.53%

Quant אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Quant במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 16 נייטרלי 2 קנה 8 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 13 נייטרלי 0 קנה 1 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 3 נייטרלי 2 קנה 7 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 62.04 62 R2 62 61.977 R1 61.98 61.9629 PP 61.94 61.94 S1 61.9199 61.917 S2 61.8799 61.9029 S3 61.8599 61.8799

Quant אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.01M $4.69 M $4.70 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.06M קניות פעילות ל-3 ימים $0.49 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.55 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.05M קניות פעילות ל-7 ימים $1.04 M מכירות פעילות ל-7 ימים $1.09 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Quant זרימת הון זרימת נטו פנימה QNTUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.05 M 61.94 2026-08-20 $0.07 M 61.95 2026-08-19 $0.10 M 58.13 2026-08-18 $0.02 M 56.23 2026-08-17 $0.06 M 57.08 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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