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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Quant, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Quant, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Quant (QNT) ניתוח טכני היום

Quant (QNT) ניתוח טכני היום

דף Quant הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של QNT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Quant למטה.

Quant (QNT) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$62--+5.24%-2.98%-18.53%
למידע נוסף על Quant מחיר

Quant אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Quant במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 16
נייטרלי 2
קנה 8
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 13נייטרלי 0קנה 1
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 2קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
62.04
62
R2
62
61.977
R1
61.98
61.9629
PP
61.94
61.94
S1
61.9199
61.917
S2
61.8799
61.9029
S3
61.8599
61.8799

Quant אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.01M
$4.69 M
$4.70 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.06M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.49 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.55 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.05M
קניות פעילות ל-7 ימים
$1.04 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$1.09 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Quant זרימת הון

זרימת נטו פנימהQNTUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.05 M61.94
2026-08-20$0.07 M61.95
2026-08-19$0.10 M58.13
2026-08-18$0.02 M56.23
2026-08-17$0.06 M57.08

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Quant

סחור ב Quant (QNT) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Quant מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTQNT
$62.01
$62.01$62.01
+0.17%
1.05K (USDT)
/USDCQNT
$62.04
$62.04$62.04
+0.06%
966.62 (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

QNT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

QNT
QNT
USD
USD

1 QNT = 62 USD

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