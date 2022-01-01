Quant (QNT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Quant (QNT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Quant (QNT) מידע Quant (QNT) is a well-regulated digital currency, whether at a national or commercial level, can provide significant public benefits, by increasing efficiency and reducing costs for both domestic and international payments systems. It can also play a major role in increasing financial inclusion by helping the hundreds of millions of people – especially in developing countries – to connect to the financial system. אתר רשמי: https://quant.network/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x4a220e6096b25eadb88358cb44068a3248254675 קנה QNTעכשיו!

Quant (QNT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Quant (QNT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.26B $ 1.26B $ 1.26B ההיצע הכולל: $ 14.88M $ 14.88M $ 14.88M אספקה במחזור: $ 12.07M $ 12.07M $ 12.07M FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.55B $ 1.55B $ 1.55B שיא כל הזמנים: $ 227.445 $ 227.445 $ 227.445 שפל כל הזמנים: $ 0.163629 $ 0.163629 $ 0.163629 מחיר נוכחי: $ 104.15 $ 104.15 $ 104.15 למידע נוסף על Quant (QNT) מחיר

Quant (QNT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Quant (QNT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של QNT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות QNTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את QNTטוקניומיקה, חקרו אתQNTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Quant (QNT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של QNTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה QNT עכשיו את היסטוריית המחירים!

