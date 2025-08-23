pSTAKE Finance (PSTAKE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.03354. במהלך 24 השעות האחרונות, PSTAKE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.033069 לבין שיא של $ 0.042306, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PSTAKEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.2477214231597014, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00862981543543736.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, PSTAKE השתנה ב -0.97% במהלך השעה האחרונה, -5.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
pSTAKE Finance (PSTAKE) מידע שוק
$ 14.75M
$ 626.20K
$ 16.77M
439.65M
500,000,000
500,000,000
87.93%
ETH
שווי השוק הנוכחי של pSTAKE Finance הוא $ 14.75M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 626.20K. ההיצע במחזור של PSTAKE הוא 439.65M, עם היצע כולל של 500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.77M.
pSTAKE Finance (PSTAKE) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של pSTAKE Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00205345
-5.77%
30 ימים
$ -0.002925
-8.03%
60 ימים
$ -0.004241
-11.23%
90 ימים
$ -0.039982
-54.39%
pSTAKE Finance שינוי מחיר היום
היום,PSTAKE רשם שינוי של $ -0.00205345 (-5.77%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
pSTAKE Finance שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.002925 (-8.03%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
pSTAKE Finance שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,PSTAKE ראה שינוי של $ -0.004241 (-11.23%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
pSTAKE Finance שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.039982 (-54.39%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של pSTAKE Finance (PSTAKE)?
pSTAKE is a liquid staking protocol unlocking the liquidity of staked assets. Stakers of PoS tokens can now stake their assets while maintaining the liquidity of these assets. On staking with pSTAKE, users earn staking rewards and also receive 1:1 pegged staked representative tokens (stkTOKENs) which can be used in DeFi to generate additional yield (yield on top of staking rewards).
pSTAKE Financeתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה pSTAKE Finance (PSTAKE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות pSTAKE Finance (PSTAKE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור pSTAKE Finance.
הבנת הטוקנומיקה של pSTAKE Finance (PSTAKE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PSTAKE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
