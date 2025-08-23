עוד על PSTAKE

pSTAKE Finance סֵמֶל

pSTAKE Finance מְחִיר(PSTAKE)

pSTAKE Finance (PSTAKE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:55:20 (UTC+8)

pSTAKE Finance (PSTAKE) מידע על מחיר (USD)

pSTAKE Finance (PSTAKE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.03354. במהלך 24 השעות האחרונות, PSTAKE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.033069 לבין שיא של $ 0.042306, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PSTAKEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.2477214231597014, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00862981543543736.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PSTAKE השתנה ב -0.97% במהלך השעה האחרונה, -5.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

pSTAKE Finance (PSTAKE) מידע שוק

No.996

$ 14.75M
$ 14.75M$ 14.75M

$ 626.20K
$ 626.20K$ 626.20K

$ 16.77M
$ 16.77M$ 16.77M

439.65M
439.65M 439.65M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

87.93%

ETH

שווי השוק הנוכחי של pSTAKE Finance הוא $ 14.75M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 626.20K. ההיצע במחזור של PSTAKE הוא 439.65M, עם היצע כולל של 500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.77M.

pSTAKE Finance (PSTAKE) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של pSTAKE Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00205345-5.77%
30 ימים$ -0.002925-8.03%
60 ימים$ -0.004241-11.23%
90 ימים$ -0.039982-54.39%
pSTAKE Finance שינוי מחיר היום

היום,PSTAKE רשם שינוי של $ -0.00205345 (-5.77%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

pSTAKE Finance שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.002925 (-8.03%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

pSTAKE Finance שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PSTAKE ראה שינוי של $ -0.004241 (-11.23%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

pSTAKE Finance שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.039982 (-54.39%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של pSTAKE Finance (PSTAKE)?

בדוק את pSTAKE Finance עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהpSTAKE Finance (PSTAKE)

pSTAKE is a liquid staking protocol unlocking the liquidity of staked assets. Stakers of PoS tokens can now stake their assets while maintaining the liquidity of these assets. On staking with pSTAKE, users earn staking rewards and also receive 1:1 pegged staked representative tokens (stkTOKENs) which can be used in DeFi to generate additional yield (yield on top of staking rewards).

pSTAKE Finance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול pSTAKE Financeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPSTAKE את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים pSTAKE Financeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךpSTAKE Finance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

pSTAKE Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה pSTAKE Finance (PSTAKE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות pSTAKE Finance (PSTAKE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור pSTAKE Finance.

בדוק את pSTAKE Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

pSTAKE Finance (PSTAKE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של pSTAKE Finance (PSTAKE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PSTAKE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות pSTAKE Finance (PSTAKE)

מחפש איך לקנותpSTAKE Finance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש pSTAKE Financeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PSTAKE למטבעות מקומיים

pSTAKE Finance מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של pSTAKE Finance, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרpSTAKE Finance הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על pSTAKE Finance

כמה שווה pSTAKE Finance (PSTAKE) היום?
החי PSTAKEהמחיר ב USD הוא 0.03354 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PSTAKE ל USD?
המחיר הנוכחי של PSTAKE ל USD הוא $ 0.03354. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של pSTAKE Finance?
שווי השוק של PSTAKE הוא $ 14.75M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PSTAKE?
ההיצע במחזור של PSTAKE הוא 439.65M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PSTAKE?
‏‏PSTAKE השיג מחיר שיא (ATH) של 1.2477214231597014 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PSTAKE?
PSTAKE ‏‏רשם מחירATL של 0.00862981543543736 USD.
מהו נפח המסחר של PSTAKE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PSTAKE הוא $ 626.20K USD.
האם PSTAKE יעלה השנה?
PSTAKE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PSTAKE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
pSTAKE Finance (PSTAKE) עדכונים חשובים מהתעשייה

08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

