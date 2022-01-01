pSTAKE Finance (PSTAKE) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי pSTAKE Finance (PSTAKE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

pSTAKE Finance (PSTAKE) מידע pSTAKE is a liquid staking protocol unlocking the liquidity of staked assets. Stakers of PoS tokens can now stake their assets while maintaining the liquidity of these assets. On staking with pSTAKE, users earn staking rewards and also receive 1:1 pegged staked representative tokens (stkTOKENs) which can be used in DeFi to generate additional yield (yield on top of staking rewards). אתר רשמי: https://pstake.finance מסמך לבן: https://docs.pstake.finance סייר בלוקים: https://www.mintscan.io/persistence קנה PSTAKEעכשיו!

pSTAKE Finance (PSTAKE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור pSTAKE Finance (PSTAKE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 14.61M $ 14.61M $ 14.61M ההיצע הכולל: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M אספקה במחזור: $ 439.65M $ 439.65M $ 439.65M FDV (שווי מדולל מלא): $ 16.61M $ 16.61M $ 16.61M שיא כל הזמנים: $ 2.0004 $ 2.0004 $ 2.0004 שפל כל הזמנים: $ 0.00862981543543736 $ 0.00862981543543736 $ 0.00862981543543736 מחיר נוכחי: $ 0.033226 $ 0.033226 $ 0.033226 למידע נוסף על pSTAKE Finance (PSTAKE) מחיר

pSTAKE Finance (PSTAKE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של pSTAKE Finance (PSTAKE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PSTAKE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PSTAKEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PSTAKEטוקניומיקה, חקרו אתPSTAKEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

