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Paris Saint-Germain (PSG) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.4964 -- +0.52% -5.18% -51.47%

Paris Saint-Germain זרימת הון זרימת נטו פנימה PSGUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.50 2026-08-20 $0.03 M 0.49 2026-08-19 -$0.03 M 0.48 2026-08-18 $0.00 M 0.48 2026-08-17 $0.00 M 0.48 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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