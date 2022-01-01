Paris Saint-Germain (PSG) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Paris Saint-Germain (PSG), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Paris Saint-Germain (PSG) מידע The Paris Saint-Germain Fan Token (PSG) is a utility token that gives Paris Saint-Germain Football Club (“Paris Saint-Germain”) fans a tokenized share of influence on club decisions using the Socios application and services. אתר רשמי: https://www.socios.com/paris-saint-germain/ סייר בלוקים: https://chiliscan.com/token/0xc2661815C69c2B3924D3dd0c2C1358A1E38A3105 קנה PSGעכשיו!

Paris Saint-Germain (PSG) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Paris Saint-Germain (PSG), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 17.42M $ 17.42M $ 17.42M ההיצע הכולל: $ 19.89M $ 19.89M $ 19.89M אספקה במחזור: $ 10.59M $ 10.59M $ 10.59M FDV (שווי מדולל מלא): $ 32.72M $ 32.72M $ 32.72M שיא כל הזמנים: $ 50.1 $ 50.1 $ 50.1 שפל כל הזמנים: $ 1.351577858797389 $ 1.351577858797389 $ 1.351577858797389 מחיר נוכחי: $ 1.645 $ 1.645 $ 1.645 למידע נוסף על Paris Saint-Germain (PSG) מחיר

Paris Saint-Germain (PSG) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Paris Saint-Germain (PSG) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PSG אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PSGהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PSGטוקניומיקה, חקרו אתPSGהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Paris Saint-Germain (PSG) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PSGעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה PSG עכשיו את היסטוריית המחירים!

PSG חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן PSG עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PSG משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה PSGעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

