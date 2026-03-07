PowerAI (POWERAI) תחזית מחיר (USD)

קבל PowerAI תחזיות מחיר של ל 2027, 2028, 2029, 2030, ומעבר לכך. חזה בכמה POWERAI עשוי לצמוח בחמש השנים הבאות או מעבר לכך, עם תחזיות מיידיות המבוססות על מגמות השוק והסנטימנט.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של PowerAI % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.1151 $0.1151 $0.1151 -44.66% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה PowerAI תחזית מחיר לשנת 2026–2050 (USD) PowerAI (POWERAI) תחזית מחיר עבור 2026 (השנה) בהתבסס על התחזית שלך, PowerAI עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.1151 ב 2026. PowerAI (POWERAI) תחזית מחיר עבור 2027 (השנה הבאה) בהתבסס על התחזית שלך, PowerAI עשוי לראות צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.120855 ב 2027. PowerAI (POWERAI) תחזית מחיר עבור 2028 (בעוד שנתיים) על פי מודל תחזית המחיר, POWERAI צפוי להגיע ל $ 0.126897 ב 2028, המייצג 10.25% שיעור צמיחה. PowerAI (POWERAI) תחזית מחיר עבור 2029 (בעוד שלוש שנים) על פי מודל תחזית המחיר, POWERAI צפוי להגיע ל $ 0.133242 ב 2029, המייצג 15.76% שיעור צמיחה. PowerAI (POWERAI) תחזית מחיר עבור 2030 (בעוד ארבע שנים) על פי מודל תחזית המחיר שלעיל, מחיר היעד של POWERAI ב 2030 הוא $ 0.139904, עם שיעור צמיחה משוער של 21.55%. PowerAI (POWERAI) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים) בשנת 2040, המחיר של PowerAI עשוי לראות צמיחה של 97.99%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.227890. PowerAI (POWERAI) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 24 שנים) בשנת 2050, המחיר של PowerAI עשוי לראות צמיחה של 222.51%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.371209. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2026 $ 0.1151 0.00%

2027 $ 0.120855 5.00%

2028 $ 0.126897 10.25%

2029 $ 0.133242 15.76%

2030 $ 0.139904 21.55%

2031 $ 0.146900 27.63%

2032 $ 0.154245 34.01%

2033 $ 0.161957 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2034 $ 0.170055 47.75%

2035 $ 0.178557 55.13%

2036 $ 0.187485 62.89%

2037 $ 0.196860 71.03%

2038 $ 0.206703 79.59%

2039 $ 0.217038 88.56%

2040 $ 0.227890 97.99%

2050 $ 0.371209 222.51% לטווח קצר PowerAI תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה March 7, 2026(הַיוֹם) $ 0.1151 0.00%

March 8, 2026(מחר) $ 0.115115 0.01%

March 14, 2026(השבוע) $ 0.115210 0.10%

April 6, 2026(30 ימים) $ 0.115573 0.41% PowerAI (POWERAI) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורPOWERAIב March 7, 2026(הַיוֹם) , הוא $0.1151 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. PowerAI (POWERAI) תחזית מחירים למחר עבור March 8, 2026(מחר), תחזית המחירים עבורPOWERAI , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.115115 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. PowerAI (POWERAI) תחזית מחירים להשבוע לפיMarch 14, 2026(השבוע) , תחזית המחיר עבורPOWERAI , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.115210 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. PowerAI (POWERAI) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורPOWERAI הוא $0.115573 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית PowerAI מחיר נוכחי $ 0.1151$ 0.1151 $ 0.1151 שינוי מחיר (24 שעות) -44.66% שווי שוק ---- -- אספקת מחזור ---- -- נפח (24 שעות) $ 3.35M$ 3.35M $ 3.35M נפח (24 שעות) -- המחיר POWERAI העדכני הוא $ 0.1151. יש לו שינוי של -44.66% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 3.35Mב 24 שעות. בנוסף, POWERAI יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --. צפה POWERAI במחיר חי

PowerAI מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בPowerAIדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלPowerAI הוא 0.1146USD. היצע במחזור של PowerAI(POWERAI) הוא 0.00 POWERAI , מה שמעניק לו שווי שוק של $-- . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.80% $ -0.4818 $ 0.78 $ 0.0995

7 ימים -0.74% $ -0.330300 $ 0.7977 $ 0.0995

30 ימים -0.53% $ -0.134900 $ 4.695 $ 0.0995 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,PowerAI הראה תנועת מחירים של $-0.4818 , המשקפת -0.80% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,PowerAI נסחר בשיא של $0.7977 ושפל של $0.0995 . נרשם שינוי במחיר של -0.74% . מגמה אחרונה זו מציגה אתPOWERAI הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,PowerAI חווה -0.53% שינוי, המשקף בערך $-0.134900 לערכו. זה מצביע על כך ש POWERAI עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של PowerAI המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה POWERAI בהיסטוריית המחירים המלאה

איך PowerAI (POWERAI) מודול חיזוי מחיר עובד? PowerAI מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של POWERAIעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךPowerAI לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של POWERAI , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של PowerAI. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלPOWERAI . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלPOWERAI כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של PowerAI.

מדוע POWERAI חיזוי מחירים חשוב?

POWERAI תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

