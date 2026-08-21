FC Porto Fan Token (PORTO) ניתוח טכני היום
דף FC Porto Fan Token הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של PORTO מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של FC Porto Fan Token למטה.
FC Porto Fan Token (PORTO) שינוי מחיר
|מחיר נוכחי
|24 שעות
|7 ימים
|30 ימים
|90 ימים
|$0.4533
|--
|+5.14%
|+0.75%
|-37.94%
FC Porto Fan Token זרימת הון
זרימת נטו פנימהPORTOUSDT מחיר
|היסטוריה
|זרימת נטו פנימה
|מחיר
|2026-08-21
|$0.02 M
|0.45
|2026-08-20
|$0.00 M
|0.44
|2026-08-19
|-$0.03 M
|0.43
|2026-08-18
|-$0.04 M
|0.43
|2026-08-17
|$0.00 M
|0.43
הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.
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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
$0.4537
$0.4537$0.4537
+2.90%
128.35K (USDT)
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