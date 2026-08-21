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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על FC Porto Fan Token, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על FC Porto Fan Token, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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FC Porto Fan Token (PORTO) ניתוח טכני היום

FC Porto Fan Token (PORTO) ניתוח טכני היום

דף FC Porto Fan Token הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של PORTO מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של FC Porto Fan Token למטה.

FC Porto Fan Token (PORTO) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.4533--+5.14%+0.75%-37.94%
למידע נוסף על FC Porto Fan Token מחיר

FC Porto Fan Token זרימת הון

זרימת נטו פנימהPORTOUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.02 M0.45
2026-08-20$0.00 M0.44
2026-08-19-$0.03 M0.43
2026-08-18-$0.04 M0.43
2026-08-17$0.00 M0.43

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על FC Porto Fan Token

סחור ב FC Porto Fan Token (PORTO) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב FC Porto Fan Token מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTPORTO
$0.4537
$0.4537$0.4537
+2.90%
128.35K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

PORTO-ל-USD מחשבון

סְכוּם

PORTO
PORTO
USD
USD

1 PORTO = 0.4533 USD

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