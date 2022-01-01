FC Porto Fan Token (PORTO) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי FC Porto Fan Token (PORTO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

FC Porto Fan Token (PORTO) מידע FC Porto Fan Token (PORTO), is a fan token on the BEP-20 network. PORTO is designed to reward fans of FC Porto, a well-known football team that competes in the Portuguese Premier League. אתר רשמי: https://www.fcporto.pt/ סייר בלוקים: https://www.bscscan.com/token/0x49f2145d6366099e13B10FbF80646C0F377eE7f6 קנה PORTOעכשיו!

FC Porto Fan Token (PORTO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור FC Porto Fan Token (PORTO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 11.50M $ 11.50M $ 11.50M ההיצע הכולל: $ 40.00M $ 40.00M $ 40.00M אספקה במחזור: $ 11.33M $ 11.33M $ 11.33M FDV (שווי מדולל מלא): $ 40.61M $ 40.61M $ 40.61M שיא כל הזמנים: $ 2.505 $ 2.505 $ 2.505 שפל כל הזמנים: $ 0.6970188925487788 $ 0.6970188925487788 $ 0.6970188925487788 מחיר נוכחי: $ 1.0152 $ 1.0152 $ 1.0152 למידע נוסף על FC Porto Fan Token (PORTO) מחיר

FC Porto Fan Token (PORTO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של FC Porto Fan Token (PORTO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PORTO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PORTOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PORTOטוקניומיקה, חקרו אתPORTOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות PORTO מעוניין להוסיף את FC Porto Fan Token (PORTO) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת PORTO, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות PORTO ב-MEXC עכשיו!

FC Porto Fan Token (PORTO) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PORTOעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה PORTO עכשיו את היסטוריית המחירים!

PORTO חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן PORTO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PORTO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה PORTOעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

