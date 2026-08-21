Polygon Ecosystem (POL) ניתוח טכני היום דף Polygon Ecosystem הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של POL מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Polygon Ecosystem למטה. הירשם

Polygon Ecosystem (POL) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.08112 -- +9.76% +1.32% -10.50%

Polygon Ecosystem אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Polygon Ecosystem במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנייה חזקה מכור 4 נייטרלי 5 קנה 17 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 4 נייטרלי 5 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.08108 0.08107 R2 0.08107 0.08106 R1 0.08106 0.08106 PP 0.08105 0.08105 S1 0.08104 0.08104 S2 0.08103 0.08104 S3 0.08102 0.08103

Polygon Ecosystem אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 0.07M $5.32 M $5.25 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.51M קניות פעילות ל-3 ימים $4.85 M מכירות פעילות ל-3 ימים $4.33 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.58M קניות פעילות ל-7 ימים $10.60 M מכירות פעילות ל-7 ימים $10.02 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Polygon Ecosystem זרימת הון זרימת נטו פנימה POLUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.49 M 0.08 2026-08-20 $0.67 M 0.08 2026-08-19 -$0.27 M 0.08 2026-08-18 $0.64 M 0.08 2026-08-17 $0.55 M 0.08 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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