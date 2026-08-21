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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Polygon Ecosystem, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Polygon Ecosystem, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Polygon Ecosystem (POL) ניתוח טכני היום

Polygon Ecosystem (POL) ניתוח טכני היום

דף Polygon Ecosystem הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של POL מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Polygon Ecosystem למטה.

Polygon Ecosystem (POL) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.08112--+9.76%+1.32%-10.50%
למידע נוסף על Polygon Ecosystem מחיר

Polygon Ecosystem אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Polygon Ecosystem במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנייה חזקה
מכור 4
נייטרלי 5
קנה 17
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 4נייטרלי 5קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.08108
0.08107
R2
0.08107
0.08106
R1
0.08106
0.08106
PP
0.08105
0.08105
S1
0.08104
0.08104
S2
0.08103
0.08104
S3
0.08102
0.08103

Polygon Ecosystem אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.07M
$5.32 M
$5.25 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.51M
קניות פעילות ל-3 ימים
$4.85 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$4.33 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.58M
קניות פעילות ל-7 ימים
$10.60 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$10.02 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Polygon Ecosystem זרימת הון

זרימת נטו פנימהPOLUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.49 M0.08
2026-08-20$0.67 M0.08
2026-08-19-$0.27 M0.08
2026-08-18$0.64 M0.08
2026-08-17$0.55 M0.08

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Polygon Ecosystem

סחור ב Polygon Ecosystem (POL) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Polygon Ecosystem מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTPOL
$0.08112
$0.08112$0.08112
-1.31%
4.65M (USDT)
/USDCPOL
$0.08111
$0.08111$0.08111
-1.43%
741.84K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

POL-ל-USD מחשבון

סְכוּם

POL
POL
USD
USD

1 POL = 0.08112 USD

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